La Torino di Francesco De Biase è “Una città laboratorio culturale”

Il libro racconta percorsi ed esperienze che, in oltre 30 anni di lavoro in ambito culturale per la Città di Torino, l’autore Francesco De Biase ha potuto compiere

Torino è stata ed è una città laboratorio culturale, punto nodale di scambi e di riferimento per tutto il nostro Paese. Le città sono dei sistemi complessi, interconnessi, interagenti e interdipendenti. Il viaggio che propongo in questo testo racconta, a partire dalla fine degli anni ’70 ad oggi, visioni, aspettative e pratiche, ma anche crisi, limiti e difficoltà incontrate nella costruzione di una città che ha fatto della cultura uno degli assi strategici per il suo sviluppo.

Questo viaggio personale, non esaustivo e completo e senza pretese storico-scientifiche, racconta percorsi ed esperienze che, in questi oltre 30 anni di lavoro in ambito culturale per la Città di Torino, ho potuto compiere insieme a decisori politici, colleghi di dipartimento, enti, associazioni e cittadini.

Il testo contiene e riattraversa anche alcune analisi relative alle dinamiche culturali del nostro Paese già pubblicate negli ultimi decenni in alcuni testi della collana “Pubblico, Professioni e Luoghi della Cultura”.

In una sezione ospita inoltre i contributi di alcuni esperti che riflettono sulle attuali sfide che si aprono per le città del futuro.



Francesco De Biase, è stato dirigente dell’Area Attività Culturali della Città di Torino. Ha diretto la collana “Professioni Culturali”, Utet Libreria. Ha pubblicato oltre a vari saggi e articoli: L’attore culturale, l’animazione nella città, alla prova dell’esperienza (La Nuova Italia), Manuale delle professioni culturali (Utet), Il nuovo manuale delle professioni culturali (Utet), High Tech High Touch, Professioni culturali emergenti tra nuove tecnologie e relazioni sociali (FrancoAngeli), Visto per il teatro (ETI, AGITA), L’arte dello spettatore. Il pubblico della cultura tra bisogni, consumi e tendenze (FrancoAngeli), Grazie alla cultura (FrancoAngeli), I pubblici della cultura, audience development audience engagement (FrancoAngeli), Cultura e partecipazione, le professioni dell’audience (FrancoAngeli), Rimediare, Ri-mediare, saperi, tecnologie, culture, comunità, persone (FrancoAngeli). È condirettore della collana “Pubblico, Professioni e Luoghi della Cultura”, FrancoAngeli.