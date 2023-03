“Impara a volare” è il nuovo libro di Erin Entrada Kelly

Erin Entrada Kelly, scrittrice americana di origini filippine, ha ricevuto numerosi riconoscimenti per i suoi libri, torna con “Impara a volare”

A dodici anni, Apple Yengko crede che tutti abbiano tre Fatti Interessanti che li riguardano. Peccato che siano proprio i suoi FI a farne una reietta nella scuola media di Chapel Spring. Quando viene inserita nell’elenco delle ragazze più brutte della scuola, la sua vita cade a pezzi e l’unica via d’uscita diventa la musica. Apple è filippina e fare i conti con le proprie origini non è semplice. Le sembra che sua madre viva su un altro pianeta: non vuole sentir parlare di comprarle una chitarra, continua a ripeterle che è viziata come le americane… Ma nella sua lotta per diventare sé stessa, c’è chi forse può aiutarla. Un insegnante, a volte, e qualche amico non proprio popolare, come lei. Perché è da quel sentirsi diversi ma uniti che spesso si trova il proprio posto nel mondo.