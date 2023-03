Previsioni meteo 2 marzo 2023: ancora maltempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, 2 marzo 2023: piogge e nevicate su gran parte delle nostre regioni, temperature ancora sotto la media stagionale

La Primavera meteorologica è iniziata con una parentesi di maltempo pienamente invernale in Itali. Gli ultimi giorni di febbraio hanno visto infatti condizioni meteo instabili e clima freddo a causa dell’afflusso di aria di origine artica. Nella giornata di oggi avremo ancora condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni: sono attese nevicate su tutto l’arco alpino e lungo l’Appennino; non mancheranno poi piogge specie al meridione.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani un vortice sul medio-basso Tirreno determinerà tempo instabile al Centro-Sud. Attese piogge e rovesci sparsi tra Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Gargano, Campania e Sicilia. Nevicate oltre i 1200-1400m di quota. Più asciutto al Nord.

Intanto per oggi, giovedì 2 marzo 2023, al Nord Italia al mattino molte nuvole su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati, deboli precipitazioni solo sulle Alpi occidentali e Appennino settentrionale con neve oltre i 700-1000 metri. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque ma con molte nuvole. In serata ancora condizioni di tempo asciutto ma sempre con cieli nuvolosi ovunque. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino molte nuvole su tutti i settori ma con solo qualche fenomeno isolato. Al pomeriggio deboli precipitazioni prevalentemente sul versante adriatico con neve oltre i 1100-1200 metri, asciutto ma con molte nuvole altrove. In serata residui fenomeni in Abruzzo, asciutto altrove con molte nubi. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi e neve sui rilievi oltre i 900-1200 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni, con quota neve in lieve rialzo. In serata insiste il maltempo con piogge sparse, locali temporali e neve fino a quote medie. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo al Nord, minime in calo e massime stabili o in lieve calo al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .