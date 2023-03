Anteprima lancia la collezione creata con l’Intelligenza artificiale

Moda: Anteprima ha svelato la prima collezione frutto del Laboratorio per l’Intelligenza Artificiale nel Design (aiDALab)

La moda del futuro porta la firma di ANTEPRIMA che, con la complicità di AIDA (Interactive Design Assistant for Fashion), il primo assistente di fashion design interattivo basato sull’intelligenza artificiale, ha creato una speciale capsule collection che farà parte della sua collezione PE 23.

Frutto del Laboratorio per l’Intelligenza Artificiale nel Design (aiDALab), la piattaforma di ricerca capace di combinare intelligenza artificiale e design creativo istituita congiuntamente dalla Hong Kong Polytechnic University e dal Royal College of Art, la tecnologia ha creato un sistema di progettazione basato sull’ispirazione del singolo designer. Come? Il sistema combina moodboard, schizzi e idee con l’ispirazione del creativo e arriva a generare rapidamente un modello. E non solo. Questa tecnologia consente di risolvere le problematiche e di rispondere alle esigenze che accorrono in fase di ideazione, accelerando l’intero processo e trasformando le idee in design puro.

Il risultato sono 8 look che riprendono il leitmotiv della collezione PE 23 di Anteprima – i grafismi in primo piano, i blocchi di colore, i tagli netti, le lunghezze definite – e che saranno svelati insieme alle collezioni di 6 fashion designer locali e 8 giovani talenti che hanno utilizzato Aida per creare la loro proposte nella sfilata Fashion X AI.