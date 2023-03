In libreria “La vita conquistata” di Marshall Goldsmith e Mark Reiter

La vita conquistata di Marshall Goldsmith e Mark Reiter è una tabella di marcia per le persone ambiziose alla ricerca di una vita più soddisfacente

“Marshall Goldsmith rende possibile l’impossibile. Senza di lui, non sarei quello che sono oggi. Questo libro vi aiuterà nello stesso modo in cui lui ha aiutato me.” Martin Lindstrom, autore di bestseller internazionali



“Il miglior libro di Marshall Goldsmith: empatico, pratico e perspicace, tutto nello stesso tempo”. Jeff Pfeffer, professore alla Graduate School of Business Stanford University



“Questo libro mostra come continuare a perseguire i propri obiettivi e trovare pace e felicità mentre lo si fa”. Amy Edmondson, autrice di Organizzazioni senza paura



Una vita conquistata è quella in cui i rischi, le scelte, gli sforzi quotidiani e lo scopo generale della nostra vita sono in linea, indipendentemente dal risultato finale.

In quella che è forse la sua opera più personale e potente, Marshall Goldsmith, coach di leadership di fama mondiale, propone il modo migliore per affrontare la realizzazione, che va contro tutto ciò che ci viene insegnato sulla realizzazione stessa.

Ispirandosi al buddismo, ci rivela che la chiave per vivere una vita conquistata, libera dai rimpianti, è la connessione tra l’abitudine di raggiungere obiettivi e il dare un significato più grande ai nostri singoli successi personali.

Il libro propone esercizi e offre consigli pratici per aiutare a eliminare gli ostacoli che ci impediscono di creare vite soddisfacenti: dall’imparare a privilegiare il futuro, all’affinare il proprio “genio unico”, al bisogno di guadagnarsi la credibilità almeno due volte.

Inoltre raccoglie intuizioni e strumenti trasformativi che ci aiuteranno a colmare il divario tra ciò che pianifichiamo di realizzare e ciò che effettivamente portiamo a termine, evitando la trappola del “sarò felice quando” e del rimpianto esistenziale, che devia i destini e perseguita i nostri ricordi.

Ricco di aneddoti illuminanti, La vita conquistata è una tabella di marcia per le persone ambiziose alla ricerca di uno scopo più elevato.



Marshall Goldsmith è un coach di fama mondiale. Inserito per ben tre volte nella lista Thinkers50 dei più importanti pensatori di management a livello globale, nel 2015 è stato nominato il più importante esperto di leadership al mondo. I suoi libri hanno venduto oltre 2 milioni di copie, sono stati tradotti in 30 lingue e sono diventati bestseller in 20 Paesi. Per i nostri tipi ha pubblicato Triggers. Innescare il cambiamento interiore, 2016.