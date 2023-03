Bando Coopstartup Change Makers: selezionati i finalisti

Bando Coopstartup Change Makers promosso da Legacoop Bologna, Legacoop Imola e Coopfond per supportare la nascita di nuove imprese cooperative: selezionati i finalisti

Sono stati 108 i giovani under 40 che si sono iscritti al bando Coopstartup Change Makers promosso da Legacoop Bologna, Legacoop Imola e Coopfond per supportare la nascita di nuove imprese cooperative nell’area della Città Metropolitana di Bologna.

Sono state 27 le idee di impresa che i partecipanti, riuniti in gruppi di almeno 3 persone, hanno caricato sulla piattaforma on line del bando. Tra i progetti presentati ci sono: comunità energetiche, cooperative per la rigenerazione urbana, per nuove attività educative, per le politiche di genere, per la misurazione dell’impatto, per la tutela dell’ambiente e per l’innovazione digitale e sociale. Ci sono aspiranti startup cooperative proposte da team interamente al femminile e altri composti in prevalenza da cittadini migranti.

“La grande partecipazione a questo bando dimostra che quella cooperativa si conferma la forma di impresa più adatta per chi vuole promuovere cambiamenti concreti e generare un impatto positivo per le persone, per le comunità e per il pianeta – dichiara Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna – La qualità delle idee presentate al bando evidenzia la grande vitalità imprenditoriale del nostro territorio. Nella nostra città non mancano sicuramente le opportunità per chi vuole avviare una startup: qui ci sono incubatori, acceleratori e programmi di innovazione di livello nazionale. Il fatto che tutti questi giovani abbiano scelto il modello di startup cooperativa è un segnale importante per il nostro movimento. Un dato che condivideremo, e sui cui rifletteremo, con le imprese aderenti a Legacoop in occasione del nostro prossimo congresso.”

Tra tutti i partecipanti sono stati selezionati 15 gruppi progettuali, che riceveranno formazione e assistenza per la realizzazione del proprio business plan. I cinque vincitori del bando riceveranno un contributo a fondo perduto di 10.000 euro ciascuno per avviare la propria startup cooperativa. I vincitori verranno presentati a maggio in occasione della prossima edizione dello Start Up Day dell’Università di Bologna.