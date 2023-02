Mondiale Formula 1 2023 al via: si parte il 5 marzo

L’attesa, per gli appassionati di F1, sta finalmente per terminare: tra poco tornano in pista le auto. Con qualche bella novità e tante attese per una Ferrari di nuovo protagonista.

Tutti in pista il 5 marzo, per una competizione lunga 23 gare, che passeranno per l’Italia a Maggio (il 21, a Imola) e poi di nuovo a settembre (precisamente il 3, a Monza). Il mondiale di Formula 1 è pronto a ripartire portando con sé tutto quel carico di adrenalina e attesa che è unico nel suo genere.

Il calendario di F1

Il calendario ufficiale ha già svelato, intanto, una grande novità: quella del ritorno del Gran Premio di Las Vegas, che per l’occasione sfoggerà un percorso tutto nuovo, con le vetture chiamate ad affrontare il lunghissimo rettilineo nel cuore della città. Ma per un GP di Las Vegas che ritorna (insieme a quello del Qatar, circuito di Lusail), c’è chi lascia: il GP di Francia al Paul Ricard, mentre il GP di Belgio viene anticipato a ultima tappa della pausa estiva, invece di gara inaugurale del girone di ritorno come da tradizione. Si partirà il 5 marzo, dicevamo, precisamente dal GP di Bahrain e si terminerà il 26 novembre, ad Abu Dhabi.

I favoriti del Mondiale di Formula 1

Per capire però che Mondiale sarà, è utile guardare le quote sulla F1 proposte da questo sito. In testa c’è ancora Verstappen, il pilota belga classe 1997 che ha dominato nei mondiali del 2021 e del 2022. “Mi sento tranquillo e rilassato in vista della stagione 2023 – ha detto il Campione del Mondo a pochi giorni dai primi test – Ho avuto una buona pausa e mi sono preparato bene quest’anno. Il tempo a disposizione per i test è molto limitato; quindi, speriamo di avere delle giornate solide senza troppi problemi, è importante avere delle sessioni fluide”.

Subito dietro di lui, tra i favoriti, c’è Lewis Hamilton, che precede di qualche punto il pilota della Ferrari Charles Leclerc. Su di lui, dopo un 2022 veramente incredibile, aleggia la grande questione del rinnovo del contratto con la scuderia rossa. “Non è al centro dei miei pensieri” ha detto Leclerc, sicuro di avere il tempo per affrontare il discorso a tempo debito. Intanto però i giorni di vacanza stanno finendo, il Mondiale di Formula 1 è alle porte. È qui che si giocherà gran parte del suo futuro.