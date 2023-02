Meloni chiama Schlein: “Mi aspetto un’opposizione durissima”

Primarie Pd, parla la premier Meloni: “Da Schlein mi aspetto un’opposizione durissima. Il nuovo segretario Pd donna? Penso sia uno scenario molto interessante”

“Il nuovo segretario Pd donna? Penso sia uno scenario molto interessante. Ho già chiamato la Schlein per farle i miei auguri”. Con queste parole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta il risultato delle primarie del Pd a ‘Cinque minuti’ su Raiuno. Dalla Schlein “mi aspetto un’opposizione durissima, anche io feci un’opposizione durissima, il confronto delle idee non mi ha mai preoccupato o spaventato”, prosegue Meloni. “Dalla Schlein ho sentito dire che saranno un problema per il governo Meloni ma per noi la democrazia non è mai stato un problema, forse per la sinistra sì. Sono pronta ad un confronto con la Schlein e le rinnovo gli auguri”, aggiunge la premier.

SUL NAUFRAGIO DEI MIGRANTI A CROTONE MELONI: H,O SCRITTO A COMMISSIONE UE, AGISCA SUBITO

“Questo fatto” in provincia di Crotone “dimostra quindi che più gente parte e più gente rischia di morire. L’unico modo per affrontare seriamente, e con umanità, questa materia è fermare le partenze. Quindi serve un’Europa che agisca in fretta. Per questo ho inviato una lettera al Consiglio europeo e alla Commissione europea per chiedere che venga immediatamente reso concreto quanto deciso all’ultimo Consiglio europeo”.

MELONI: MORTI PER PROVVEDIMENTI ANTI-ONG? FALSITÀ

“Ribadisco il cordoglio per la tragedia” in provincia di Crotone “che non lascia nessuno indifferente. Quanto accaduto dimostra quel che diciamo sempre. Tra le tante falsità di queste ore c’è anche quella secondo cui queste persone sono naufragate per colpa dei provvedimenti del governo sulle Ong. Ma quell’area non è coperta dalle Ong”.

MELONI: ITALIA ORA AUTOREVOLE, SUA VOCE ASCOLTATA

“Mi sono commossa a Bucha nel vedere alcuni peluche in ricordo dei bambini, mia figlia ne ha uno simile. Gli italiani dovrebbero essere molto fieri di loro, forse qualcuno s’aspettava un’Italietta spaghetti e mandolino che si gira dall’altra parte di fronte alle difficoltà. Ma siamo un’altra cosa. Qui difendiamo gli interessi nazionali, quando sei credibile e autorevole la tua voce viene ascoltata e puoi ottenere risultati per il tuo interesse nazionale”.

MELONI: PACE SENZA INVIO ARMI? È ILLUSORIO PENSARLO

“È un’illusione pensare che se non sostenessimo gli ucraini avremmo la pace. Non avremmo pace ma un’invasione e potrebbe portare la guerra più vicina a casa nostra”.

MELONI: ORGOGLIOSA DEL SUPPORTO DELL’ITALIA ALL’UCRAINA, COSÌ LA RAPPRESENTERÒ SEMPRE

“In Ucraina c’è gente senza luce, persone normali aggredite con missili che bombardano strutture strategiche per piegare popolazione. Sono fiera dell’Italia e degli italiani, un Paese orgoglioso che non cambia posizione da un giorno all’altro. Finché sarò al governo, è quest’Italia che voglio rappresentare”.