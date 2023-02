In libreria “Meglio che qua” di Nicola Ruganti

Sedici novelle, scritte da Nicola Ruganti, che compongono la raccolta “Meglio che qua”, in uscita il prossimo 4 marzo per i tipi de Il barrito del Mammut

Sedici novelle che raccontano la quotidianità dei personaggi dando ampio spazio al mondo dei sentimenti che li abitano. Sedici novelle, scritte da Nicola Ruganti, che compongono la raccolta “Meglio che qua” – in uscita il prossimo 4 marzo per i tipi de Il barrito del Mammut.

Sguardi di persone qualunque che si trasformano in lenti attraverso cui l’autore ripercorre gli eventi della storia contemporanea italiana. “Meglio che qua” è un’audace raccolta – come spiega lo psichiatra e scrittore Luigi Cancrini nella prefazione – che ha come protagonisti personaggi “socialmente afasici”. Crisi sanitarie, sociali e politiche sono qui raccontate dalla prospettiva di chi, conservando la lucidità senza arrendersi al cinismo disilluso, prova a trovare la via per costruire opportunità di emancipazione.

Dal centro alla periferia, l’autore traccia una mappa sociale ed emotiva delle città del nostro Paese. Racconta le contraddizioni del presente, la vita in prima persona dei protagonisti e mette al centro le sensazioni e le emozioni con cui vengono vissuti gli eventi narrati. Cosa significa essere adulti, adolescenti o bambini oggi? Come si vive in un mondo in continuo mutamento? I personaggi di Ruganti ci aiutano a guardare la realtà da punti di vista inediti.

Dal piccolo Valerio che cerca di interpretare le immagini delle bombe su Kiev viste in tv, all’elettore nostalgico colto nei suoi pensieri di fronte a un comizio di piazza. Con una penna minimale e lucida Ruganti entra nelle case, nelle vite e nelle teste dei personaggi, intreccia attualità e cronaca alla narrazione dandoci un cristallino squarcio della nostra quotidianità.

AUTORE

Nicola Ruganti è nato a Pistoia nel 1979; vive a Roma dal 2017. Insegnante e scrittore. Coautore del film Frastuono (2014) film italiano in concorso al 32° Torino Film Festival. Ha collaborato con le riviste Lo straniero, Gli asini, L’A. PE, con i blog Minima&moralia, Altre Velocità, con i festival Santarcangelo dei Teatri – Festival Internazionale del Teatro in Piazza, Bilbolbul Festival internazionale di fumetto, con la casa editrice Canicola, con i progetti Punta Corsara e Non-scuola. Ha fondato e diretto la rivista di cultura politica Palomar. Ha ideato e codiretto dal 2008 al 2016 il Festival artistico e musicale Arca Puccini. È tra i fondatori del Centro territoriale Mammut. Ha progettato e coordinato le case aperte per adolescenti Casa in piazzetta, Sotto il palazzo, Spazio Maeba. Con il progetto “Centro sperimentale di osservazione della città” ha realizzato, con Influx, il documentario Pistoia Stazione: con la macchina da presa. Ha organizzato dal 2008 al 2015 l’annuale festa “S’concerto di quartiere” alle Fornaci a Pistoia. È stato consigliere comunale e vicepresidente della commissione urbanistica del Comune di Pistoia (2012 -2017). Collabora a “Utopie Reali” Scuola di Politica Popolare a Roma.

DATI

Pagine: 147 | Prezzo: 12 € | ISBN: 9791221027655