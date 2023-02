Grande fratello Vip: Orietta Berti infuriata con Antonella Fiordelisi

Scintille al Grande fratello Vip, Orietta Berti attacca Antonella Fiordelisi in lacrime per Edoardo: “Basta sceneggiate, sei un’arrogante vera”

Orietta Berti non usa mezzi termini per commentare la reazione di Antonella Fiordelisi al presunto tradimento di Edoardo Donnamaria. “Finalmente il bell’addormentato si è svegliato. Sono contentissima per lui e per lei, perché non era l’uomo adatto a lei. Antonella smettila di fare sceneggiate, di sceneggiate ne ho viste nella vita in 57 anni che sono qua. Ti ha dato dell’oro colato. Se dovessi salvare una persona salverei te che sei un’arrogante vera, invece Nikita è troppo sdolcinata per me”.

Poco prima la cantante e opinionista del Grande Fratello Vip aveva minimizzato il gesto di Donnamaria (che nella notte del van ha toccato il seno a Murgia) ricordando il famoso massaggio di Antonella ai glutei di Antonino. Signorini invece sulla questione ha gettato benzina su fuoco, dichiarando che il comportamento di Edoardo con Murgia, dentro e fuori dal van, è stato di gran lunga peggiore del ‘cucchiaio-gate’ tra Antonella e Antonino, che aveva causato la crisi di San Valentino tra i Donnalisi.