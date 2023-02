Per Andrea Rolleri nuovo incarico in MSD Italia

MSD Italia annuncia l’ingresso nel suo Leadership Team di Andrea Rolleri come nuovo Digital Innovation & Analytics Executive Director dell’azienda

Genovese, 41 anni, Rolleri si è laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni e ha conseguito un International Executive MBA (General Management Program) presso la ESCP Business School.

Sino alla fine del 2022, Andrea Rolleri ha ricoperto il ruolo di Customer Digital Transformation Director in SKY, azienda nella quale era entrato nel 2018 come Head of Customer Care Data Insight, Digitalization and Transformation.

Prima del suo incarico professionale in SKY, Andrea Rolleri vanta precedenti esperienze professionali in Costa Crociere (2016-2018, Head of Experience Excellence, Training and Development), Vodafone (2010-2016, Head of Total Quality Customer Processes), Alten Italia e Reply.

“Salutiamo con grande soddisfazione e orgoglio l’ingresso di Andrea nel nostro Leadership Team – dichiara Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratore Delegato di MSD Italia – La trasformazione digitale nel settore farmaceutico è un processo End to End cruciale: dalla definizione dei bisogni di Salute, alla Ricerca e Sviluppo, fino all’ultimo miglio per mettere a disposizione di cittadini e Pazienti l’innovazione che cambierà le loro vite. Tecnologie digitali come l’intelligenza artificiale, l’automazione, i big data sono indispensabili per snellire e velocizzare i processi decisionali, definire strategie più precise per una Customer Experience focalizzata, personalizzata e all’insegna dell’eccellenza, liberare un potenziale enorme nei team di lavoro, in ogni reparto, migliorando l’efficacia della comunicazione e l’operatività”.

In MSD Italia, l’eccellenza scientifica e la capacità di innovare si esprimono anche attraverso un ecosistema integrato che prevede l’impiego di nuovi canali multimediali, tecnologie digitali innovative e servizi all’avanguardia a supporto dei medici, dei Pazienti e di tutti i professionisti della Salute.

“Sono orgoglioso di entrare a far parte della famiglia MSD – conclude Rolleri – MSD è un’azienda leader nel settore delle Life Sciences che ha sempre coniugato innovazione scientifica e digitale al fattore umano, elementi imprescindibili per generare valore tangibile attraverso prodotti e servizi all’avanguardia”.