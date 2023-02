Il film “Bad boys for life” su Rai 4: ecco la trama del film

In prima serata su Rai 4 in onda il film “Bad boys for life” con Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens: ecco la trama

Lunedì 27 febbraio in prima serata su Rai 4, alle 21.20, per il ciclo “Action Pop”, arriva il momento dell’azione più adrenalinica con il film “Bad Boys For Life” terzo capitolo della fortunata saga inaugurata da Michael Bay nel 1995. Questa volta, Bay lascia la cabina di regia al duo Adil El Arbi e Bilall Fallah registi, tra l’altro, della serie “Ms. Marvel”.

Il grande ritorno dei “cattivi ragazzi” Mike Lowey e Marcus Burnett, che hanno sempre il volto e il carisma di Will Smith e Martin Lawrence, vede Lowery affrontare la sua più complicata battaglia quando una spietata assassina di un potente cartello messicano e suo figlio tentano di ucciderlo, lasciandolo gravemente ferito. Una volta rimesso in sesto, Mike vuole trovare i suoi attentatori, ma per farlo ha bisogno del suo collega di una vita, Burnett che, appena diventato nonno, ha chiesto il pensionamento. I due agenti di polizia torneranno in azione per l’ultima volta insieme, ma stavolta il nemico riserva una sconvolgente sorpresa.