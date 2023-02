Previsioni meteo 26 febbraio 2023: neve fino in pianura al Nord

Le previsioni meteo di oggi, domenica 26 febbraio 2023: torna il freddo invernale con possibilità di nevicate sulle regioni del Nord e del Centro

Condizioni meteo invernali sull’Italia in questo ultimo weekend di febbraio. Nella giornata di oggi avremo un ingresso del freddo dalla porta della Bora: la neve potrà cadere fino a quote prossime alla pianura dapprima sull’Emilia Romagna e a ridosso della Pianura Padana; neve a quote collinari sul Triveneto e sui settori Alpini, ma in progressivo calo tra pomeriggio e sera; possibile neve in serata su Milano, Brianza e sul Piemonte a quote di pianura. Piogge e nevicate sono attese anche al Centro.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS la situazione sinottica all’inizio della prossima settimana vedrà un nucleo freddo in quota tra Francia e Spagna con un minimo di pressione al suolo intorno a 1005 hPa tra Baleari e Sardegna. Condizioni meteo instabili sull’Italia con clima più freddo e temperature che risulteranno in media o di qualche grado inferiori. Neve possibile ancora al Nord-Ovest fino a bassa quota e poi lungo l’Appennino generalmente fino a quote medio-basse. Vortice che dovrebbe restare attivo sul Mediterraneo anche all’inizio di marzo.

Intanto per oggi, domenica 26 febbraio 2023, al Nord Italia al mattino nubi sparse e schiarite su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio deboli fenomeni sull’Emilia Romagna, più asciutto ma con molte nuvole altrove. In serata tempo in peggioramento con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni specie sui settori occidentali con neve fino a bassa quota, più asciutto altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Centro al mattino fenomeni sparsi sulle regioni adriatiche, nuvoloso altrove ma con tempo asciutto. Al pomeriggio piogge sparse possibili tra Lazio e Abruzzo con neve sull’Appennino centrale, variabilità asciutta altrove. In serata ancora fenomeni su Lazio e Abruzzo con neve in calo fino a quote collinari, più stabile altrove con nuvolosità e schiarite. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino molte nuvole con piogge e acquazzoni sparsi su tutte le regioni, più asciutto su Calabria e Sicilia. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con fenomeni più intensi sulla Campania, piogge in arrivo anche su Calabria e Sicilia orientale. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e temporali sparsi, neve in calo fino a 400-500 metri sui settori interni Peninsulari. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime in generale diminuzione.

