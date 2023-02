“Ncis Los Angeles” e “Blue Bloods” su Rai 2: ecco la trama degli episodi

Serie tv in prima serata su Rai 2: la trama dell’episodio “Brucia la città” di “Ncis Los Angeles” e dell’episodio della tredicesima stagione di “Blue Bloods”

Azione ed emozioni per la serata di Rai 2, domenica 26 febbraio. Alle 21.00, in prima visione assoluta, il nuovo episodio di “Ncis Los Angeles”, la costola della popolarissima serie sul servizio investigativo della marina statunitense ambientata nella metropoli californiana. Nell’episodio “Brucia la città” la squadra deve indagare su un grande incendio doloso appiccato alla Global Service. L’artefice del disastro sembrerebbe un ricercato dall’FBI, un certo Randall Pèrez, noto anche come “in allerta” e che in questo momento è latitante. La squadra scopre che il modus operandi è quello di Pèrez, ma che l’incendio deve essere opera di qualche emulatore. Ad affiancare gli investigatori c’è una agente dell’FBI, Summer Morehurst, con la quale Rountree ha avuto una storia…

In Ncis Los Angeles, stagione 14, “Brucia la città”, ci sono gli attori Chris O’Donnell, LL Cool J, Daniela Ruah, Eric Christian Olsen, Gerald McRaney.

A seguire, alle 21.50 in prima visione assoluta, un altro episodio della tredicesima stagione di “Blue Bloods”, la serie che segue le vicende della famiglia Reagan, legata da generazioni al distretto di polizia di New York, che combatte in prima linea contro la criminalità per difendere l’ordine e la giustizia. In questo episodio, dei dimostranti sobillati da un avvocato rampante aggrediscono verbalmente Henry accusandolo di aver creato un’unità di polizia speciale, chiamata “Giocattoli Rotti”, disposta a superare i limiti imposti dalla legge pur di risolvere i casi. Frank si attiva subito per proteggere l’anziano padre anche a costo di usare metodi “alternativi”. Bugs chiede aiuto a Danny quando i Dead Twin gli chiedono di uccidere un membro di una gang rivale. Eddie indaga su un rapimento disubbidendo agli ordini della McNichols. In cambio di informazioni su un omicidio, l’ufficio di Erin sta per scarcerare l’uomo che ha aggredito Abigail, ma lei si oppone e decide di indagare da sola per impedire che questo avvenga.

In “Blue Bloods”, stagione 13, “I giocattoli rotti” recitano Tom Selleck, Bridget Moynahan, Donnie Wahlberg.