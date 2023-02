Il film “Piedone d’Egitto” su Rai Movie: la trama del film

In prima serata su Rai Movie in onda il quarto film della saga del commissario Rizzo-Bud Spencer: ecco la trama di “Piedone d’Egitto”

Campione di nuoto e rugbista prestato al cinema e mai restituito, Bud Spencer è diventato – insieme al collega e amico Terence Hill – un rarissimo esempio di divismo all’italiana: un eroe abbastanza ironico da sfuggire all’atteggiamento smaliziato del pubblico nazionale, ma al tempo stesso credibile come inarrestabile paladino del bene.

Omaggio a una presenza la cui popolarità non accenna a diminuire nemmeno a sette anni dalla scomparsa, con la tetralogia dei film sul manesco commissario Piedone corredata da variazioni western e medievali di una formula di successo – sberle e sorrisi – che nonostante l’apparente semplicità vanta innumerevoli e vani tentativi di imitazione.

Domenica 26 marzo, alle 21.15, Rai Movie propone Piedone d’Egitto, uscito nelle sale cinematografiche nel 1980 per la regia di Steno, con Bud Spencer, Baldwin Dakile, Cinzia Monreale, Robert Loggia, Leopoldo Trieste, Karl-Otto Alberty, Enzo Cannavale, Baldwyn Dakile, Angelo Infanti.

Nel quarto e ultimo episodio della serie il commissario Rizzo, detto Piedone, il fedele maresciallo Caputo e il piccolo Bodo devono volare in Egitto per rintracciare il professor Cerullo, uno stravagante scienziato rapito a Napoli dopo aver scoperto un singolare insetto capace di individuare possibili giacimenti di petrolio. Arrivato al Cairo, Piedone si allea con l’industriale Edward Burns, in cerca della nipote Connie, anch’essa rapita, e con Hassan, capo di una tribù locale in cerca di vendetta per la morte del fratello. Gli ingredienti della spassosa saga non cambiano: cazzotti, sorrisi e un interprete che sa perfettamente come divertire grandi e piccini.