Il film “Outback” in prima serata su Rai 4: ecco la trama

Per il ciclo “Survival Thriller” in prima serata su Rai 4 “Outback”: ecco la trama del film firmato in regia da Mike Green, con Lauren Lofberg e Taylor Wiese

Per l’appuntamento con il ciclo settimanale “Survival Thriller” domenica 26 febbraio, alle 21:20 in prima visione tv, Rai4 propone il film Outback, pellicola del 2019 firmata in regia da Mike Green, con Lauren Lofberg e Taylor Wiese.

La relazione di Wade e Lisa attraversa un momento di profonda crisi e la coppia decide di concedersi una vacanza nella splendida natura selvaggia dell’Australia per tentare di rinsaldare il loro legame. Durante un’escursione nell’inospitale Outback, il loro GPS smette di funzionare e i due abbandonano incautamente la macchina decidendo di proseguire a piedi per trovare un nuovo percorso. In breve tempo cala la notte, Wade si perde, l’acqua comincia a scarseggiare e la mortale fauna australiana inizia a manifestarsi: serpenti, scorpioni velenosi e cani selvatici.

Ogni nuovo passo, ogni singola decisione, potrebbe decidere della vita e della morte della coppia di turisti americani. Solido survival-thriller ad alta tensione, che porta la firma dell’esordiente Mike Green, anche co-sceneggiatore insieme a Brien Kelly, Outback conduce lo spettatore in un incubo alla luce del sole in cui la vera minaccia per i due protagonisti è la natura inospitale del deserto incontaminato australiano. Ispirandosi a una storia realmente accaduta, Green mostra in che modo la situazione può velocemente precipitare se ci si avventura senza esperienza nell’Outback, in un percorso di sopravvivenza estrema tra pericoli e insidie letali. Di grande intensità l’interpretazione della quasi esordiente Lauren Lofberg, che veste i panni di Lisa.