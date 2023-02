Cip Emilia-Romagna: al via il Campus “ConoSCIamoci”

Il Cip Emilia-Romagna, in collaborazione con la Direzione regionale Inail, organizza il primo Campus invernale sulla neve dedicato a 12 assistiti provenienti dalle sedi della regione, che si terrà dal 7 al 9 marzo 2023 presso il comprensorio sciistico del Monte Cimone, in provincia di Modena.

Gli assistiti Inail che prenderanno parte all’iniziativa avranno modo di avvicinarsi alla pratica dello sci alpino immersi nella bellezza dell’Appennino emiliano, seguiti da istruttori professionisti. Per la partecipazione al Campus non vi sono limitazioni connesse alla disabilità posseduta. La partecipazione è gratuita, sia per i partecipanti, sia per eventuali accompagnatori autorizzati dalle sedi Inail di competenza. Prevista anche la presenza di accompagnatori non autorizzati con spese a proprio carico.

Tutte le informazioni sono contenute nell’informativa (allegato n. 1). Le richieste di partecipazione dovranno essere presentate alla propria sede Inail entro il termine del 10 febbraio prossimo, compilando e sottoscrivendo il modulo di adesione e l’informativa privacy (allegato n. 2) e l’eventuale richiesta di accompagnatore (allegato n. 3), che andranno consegnati a mano o trasmessi via mail alla sede Inail unitamente al certificato medico per attività sportiva non agonistica.

Anche i riferimenti utili per richiedere informazioni sono allegati in basso. In caso le richieste di adesione superino il numero previsto, verranno ammessi a partecipare al Campus 12 assistiti della regione, privilegiando il criterio anagrafico della minore età.