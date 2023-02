Su Rai Movie “Ricordati di me”: ecco la trama del film

In prima serata su Rai Movie “Ricordati di me” di Gabriele Muccino, con Fabrizio Bentivoglio, Monica Bellucci, Laura Morante, Silvio Muccino: la trama del film

Nessuna pietà per la borghesia romana: su Rai Movie, sabato 25 febbraio alle 21.15 “Ricordati di me”. Da Moravia a Muccino, la “Roma bene” non ha mai smesso di rappresentare un serbatoio di splendori e miserie in grado di conquistare lettori e spettatori: compie vent’anni senza aver perso modernità questo “Ricordati di me”, proposto da Rai Movie per la serata di sabato 25 febbraio.

Nella famiglia Ristuccia, rispettabile e ancorata alla borghesia romana, ognuno ha i suoi motivi di tensione e infelicità. Il padre s’innamora di una sua ex compagna di scuola, la madre cerca di rilanciare la sua carriera di attrice, il figlio vive un forte tormento post-adolescenziale, la figlia sogna di fare diventare una show girl in televisione. Gabriele Muccino non cambia milieu e dinamiche, dopo quell'”Ultimo bacio” con il quale era diventato famoso: lo sostiene come sempre la sua capacità di scrivere dialoghi sempre molto accurati, che insieme a più di una trovata di cast danno spessore alla storia. Notevoli, fra le altre, la piccola parte assegnata allo scomparso Pietro Taricone e il ruolo d’esordio di Giulia Michelini.

Ricordati di me (Italia, 2003) di Gabriele Muccino, con Fabrizio Bentivoglio, Monica Bellucci, Laura Morante, Silvio Muccino.