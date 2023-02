Su Rai 3 “Sapiens – Un solo Pianeta”: le anticipazioni della puntata

A che ora è la fine del mondo? Se ne discute nella nuova puntata del programma “Sapiens – Un solo Pianeta” in prima serata su Rai 3

È possibile la fine del mondo attraverso un’eruzione vulcanica come quella catastrofica del Cumbre Vieja nel 2021? Come fare ad evitare la fine del mondo? È possibile cercare di limitare i danni attraverso l’unico strumento che abbiamo per proteggerci, la conoscenza? Sono alcune delle domande al centro di “Sapiens – un solo pianeta” il programma di Rai Cultura con Mario Tozzi, in onda sabato 25 febbraio alle 21.45 su Rai3. Una puntata che continuerà ad approfondire le motivazioni e le conseguenze delle scelte dei sapiens cercando le risposte nel passato, analizzando il presente e provando ad ipotizzare gli scenari futuri.

Per raccontare la fine del mondo, Mario Tozzi è andato a La Palma, nell’arcipelago delle Canarie, sconvolta dall’eruzione del vulcano Cumbre Vieja, una delle eruzioni più importanti degli ultimi 50 anni avvenuta nel 2021. L’enorme colata lavica ha percorso i fianchi del vulcano fino a raggiungere il mare, distruggendo case e piantagioni rigogliose, ricoprendo l’intera isola con una coltre nera di roccia e cenere; i soffocanti gas vulcanici impediscono ancora oggi di rientrare in interi paesi.

Attraverso immagini in esclusiva, realizzate in aree solitamente interdette per la loro pericolosità, si potrà osservare e comprendere la potenza del vulcano e provare a ricostruire una convivenza con un fenomeno naturale di questa portata.

Da quando i sapiens sono comparsi sulla Terra, hanno dovuto affrontare diversi tipi di catastrofi sotto forma di glaciazioni, siccità, terremoti, eruzioni, frane, alluvioni, tsunami. Di fronte a quei fenomeni naturali, espressione della perenne dinamicità del nostro pianeta, molto spesso si sono chiesti: è arrivata la fine del mondo? Naturalmente la fine del mondo di cui si parla è la fine del mondo come lo conosciamo, del mondo che i sapiens hanno costruito, sconvolgendo il pianeta con attività che spesso hanno portato morte e distruzione.

Parallelamente all’osservazione di un fenomeno così recente, Mario Tozzi si muoverà tra passato remoto e futuro immaginando la spaventosa eruzione di uno dei vulcani più pericolosi del nostro pianeta: il super vulcano di Yellowstone, nel Nord America. Già protagonista di un’eruzione catastrofica migliaia di anni fa, il vulcano è attualmente in ritardo sul suo ciclo naturale: la sua esplosione potrebbe cambiare la storia dei sapiens come già accaduto diverse volte nel passato del pianeta.

“Sapiens – un solo pianeta” è un programma di Mario Tozzi, Alberto Puoti, Giovanna Ciorciolini, Fosco D’Amelio, Giuseppe Giunta, Elisabetta Marino, Riccardo Mazzon, Fabio Roberti e Stefano Varanelli. La regia è di Luca Lepone. Produttore esecutivo Valentina Valore.