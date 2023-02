Su Rai 2 serata con “FBI” e “FBI International”: la trama degli episodi

Su Rai 2, sabato 25 febbraio, prosegue la quinta stagione di FBI, la serie che racconta le vicende dell’Ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York, l’unità di investigazione altamente specializzata che mette a disposizione la propria esperienza e competenza tecnica su casi difficili e importanti per mantenere New York e gli Stati uniti al sicuro. In “Per amore”, il neopromosso Detective Villa rimane vittima di una sparatoria in cui viene ucciso il proprietario di un banco dei pegni, coinvolto in un giro di loschi affari, che il detective voleva reclutare come informatore.

La squadra, attraverso una serie di testimonianze, risalirà al responsabile dell’omicidio. Si tratta di Devjeet Kamra, un ragazzo che, allontanato dalla famiglia e coinvolto in un traffico di droga, ha contratto un debito con il capo della gang di spacciatori, Ramon Cortez. Quest’ultimo prende in ostaggio la fidanzata di Dev, Skyler, dando il via ad una serie di avvenimenti che porteranno ad una fine tragica per tutti.

In “Per amore” cnel cast ci sono: Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd, Katherine Renee Turner.

A seguire, sempre su Rai 2, in prima visione assoluta, alle 22.10 comincia la seconda stagione di FBI International, la serie incentrata sulle vicende degli agenti dell’International Fly Team dell’agenzia incaricata di proteggere i cittadini statunitensi all’estero, che ha il suo quartier generale a Budapest. In Bomba sporca un detective dell’FBI viene ucciso a Parigi mentre sta indagando su dei traffici sospetti. Forrester e la sua squadra, a cui si è unita Megan Garreston dell’Europol, partono per la capitale francese. Quando scoprono che i traffici riguardano barre di plutonio esauste che potrebbero essere usate nella costruzione di una bomba sporca, inizia una corsa contro il tempo per impedire un attentato dagli effetti devastanti.

Il cast di “Bomba sporca”: Luke Kleintank, Heida Reed, Carter Redwood.