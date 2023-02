WonderStore si aggiudica la Start Up Competition

WonderStore, la giovane realtà imprenditoriale che profila i clienti che entrano in negozio, si aggiudica la Start Up Competition

Una realtà innovativa, un’idea disruptive destinata a rivoluzionare il settore, un progetto che mette il cliente al centro di tutto: è WonderStore – start up innovativa in grado di profilare i clienti che entrano in negozio, capirne i desiderata e prevederne il comportamento – ad aggiudicarsi la Start Up Competition durante la 98° edizione di Expo Riva Schuh & Gardabags, la più grande fiera internazionale dedicata alle calzature di volume e alla pelletteria che si è tenuta a Riva del Garda.

Un vero e proprio match dell’innovazione all’interno dell’Innovation Village Retail, un luogo dove poter conoscere ed entrare in contatto con le realtà tecnologiche più all’avanguardia in un settore sempre più future-oriented, progetto realizzato da Riva del Garda Fierecongressi in collaborazione con Retail Hub, start up verticale sul mondo retail che “scova” le più dirompenti e innovative start up, scale up e unicorni facendole emergere, accompagnandole nel go to market per poi metterle in contatto con le grandi aziende. WonderStore si è così conquistata la partecipazione alla successiva edizione della manifestazione che si terrà dal 17 al 20 giugno 2023.

L’Innovation Village Retail è uno spazio dove start up, aziende, istituzioni e professionisti hanno avuto l’opportunità di condividere la cultura dell’innovazione tra realtà emergenti e player affermati.

È stata Retail Hub ad individuare e selezionare 7 start up – ACBC, IHEEL, Infinity -id, INVRSION, Letsell, Up2You, e Wonderstore – tra quelle che hanno partecipato al bando, presenti all’Innovation Village Retail che, oltre all’area espositiva, hanno avuto l’opportunità di raccontare il proprio prodotto o servizio di fronte al pubblico di Expo Riva Schuh & Gardabags e a una giuria di esperti del settore.

WonderStore si occupa di raccolta dati in-store nel settore retail, per comprendere meglio la customer experience ed il comportamento del consumatore, al fine di migliorare le vendite. È in grado di classificare e acquisire in tempo reale per ogni cliente parametri fondamentali, come sesso, età, la presenza di occhiali, barba o baffi, colore dei capelli, make up e persino le emozioni attraverso un sistema che estrae le principali caratteristiche facciali dei clienti, oltre agli orari di afflusso e aree dello Store più visitate. Il sistema è inoltre in grado di proporre su monitor contenuti targettizzati a seconda di chi sta guardando e di creare un’integrazione di dati online e offline. Una soluzione, insomma, che mira a migliorare la customer experience del negozio.

«Una migliore conoscenza dei clienti è strategica per ottenere una maggiore efficienza nella gestione dello store e quindi a una migliore esperienza di acquisto e soddisfazione del cliente stesso. Questo è il futuro del retail, e WonderStore è una realtà destinata a innovare il mercato, soprattutto perché porta nella dimensione fisica tutte quelle analisi che normalmente troviamo sulla parte web» afferma Massimo Volpe, co-founder Retail Hub. «Ѐ stato veramente importante per noi far parte di questo progetto portando le start up con cui lavoriamo quotidianamente, perché siamo convinti che l’innovazione è pervasiva, riguarda ogni settore e ha a che fare sia con i professionisti che con i consumatori. È fondamentale vedere in che verso va il mondo dell’innovazione entrando in contatto con realtà che si non ha modo di conoscere ma che potrebbero rappresentare una svolta per il proprio business. Il settore retail è in continua evoluzione e si rende necessario conoscere gli strumenti per adattarsi e cavalcare il cambiamento» continua Volpe.

A proposito di Retail Hub…

Retail Hub, tech company verticale sull’innovazione nel retail, è la “Tinder delle start up” che porta le tecnologie di ultima generazione “a casa” dei retailer. Inserita tra le migliori start up del 2021, RETAIL HUB nasce nel febbraio 2020 dall’intuizione dei due founder e imprenditori Antonio Ragusa e Massimo Volpe. Quest’ultimo vanta un’esperienza ventennale nel settore retail – una fra tutte quella con l’NRF (National Retail Federation), la più grande associazione mondiale del retail di cui è il primo e unico italiano a farne parte. Un background internazionale che ha permesso a RETAIL HUB di diventare in pochissimo tempo una tech company che si fonda su una costante ricerca di innovazione in giro per il mondo.

Retail Hub mette in contatto le aziende con le tecnologie più dirompenti, risolvendo le inefficienze dei sistemi e fornendo gli strumenti necessari per incrementare il proprio business. In che modo? Con INNOVATION EXPLORER, la piattaforma digitale che fa scouting, analisi e matching a livello globale. Un team di Business Analyst provenienti da tutto il mondo, ha sviluppato questa piattaforma che individua e analizza le migliori start-up raccogliendole in un unico ecosistema, garantendo la riduzione del tempo di ricerca e ottimizzando i processi di selezione, per poi codificarle e supportarle nel loro go to market.

Le aziende – RH conta gruppi come Parmalat, Yamamay, Carrefour e moltissime altre – tramite l’AI e numerose funzionalità, sono guidate nel trovare la start up con l’innovazione che più fa al caso loro – ad oggi RH ne conta oltre 2000, tutte enterprise ready, in 26 aree di interesse e 10 gruppi di tecnologie proposte – entrando così in contatto in maniera mirata.

Retail Hub, è anche una vera e propria factory di networking che, attraverso eventi e seminari, offre occasioni di confronto per creare business all’interno del suo coworking, spazio di sperimentazione e di incontro e che sviluppa al suo interno un’area dedicata a testare tutte le tecnologie: lo Store del Futuro.

L’esigenza di formazione continua e di networking sono aspetti fondamentali per abbracciare la Retail Innovation e costruire ed alimentare conoscenza sull’universo retail, come dimostrano gli esclusivi Retail Innovation Tour. RH, infatti, offre a gruppi di aziende la possibilità di scoprire i trend dell’industria del Retail e le nuove aperture del panorama mondiale. New York, Las Vegas, Madrid, Londra, Parigi, Milano sono solo alcune delle metropoli visitate, sia virtualmente che fisicamente, con la guida di esperti del settore e i responsabili degli store.

A proposito di Expo Riva Schuh & Gardabags

Organizzata da Riva del Garda Fierecongressi SpA, Expo Riva Schuh & Gardabags – con più di 40 Paesi rappresentati tra le aziende espositrici e visitatori da oltre 100 Paesi – è la più importante fiera internazionale dedicata alla calzatura di volume, alla pelletteria e all’accessorio.

Primo appuntamento del calendario fieristico internazionale, Expo Riva Schuh & Gardabags è il crocevia europeo degli scambi commerciali per il settore ed è riconosciuta dai maggiori distretti produttivi mondiali come un’ideale piattaforma di incontro e di business grazie alla vastissima offerta internazionale. Aziende e brand provenienti dai principali distretti manifatturieri di Brasile, Cina, Germania, Gran Bretagna, India, Italia, Pakistan, Portogallo, Spagna, Sud Est Asiatico e Turchia costituiscono la proposta della fiera.

Expo Riva Schuh & Gardabags propone inoltre un modello espositivo unico che coinvolge attivamente Quartiere Fieristico e diversi hotel di Riva del Garda. Una rete dinamica e interattiva che permette di soddisfare molteplici esigenze espositive, da quelle tipiche dell’exhibition market agli incontri one-to-one.

La prossima edizione della fiera si terrà a Riva del Garda dal 17 al 20 giugno 2023.