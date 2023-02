“Prossima vita” è il nuovo singola di Hena

Hena in rotazione radiofonica e sulle piattaforme streaming con “Prossima vita”: il brano parla di come le nostre vite siano collegate a quelle precedenti e a quelle future

Il brano ‘Prossima Vita’ è stato scritto in una gelida notte di novembre. Parla di come le nostre vite siano collegate a quelle precedenti e a quelle future, della certezza che se ci siamo incontrati in questa vita e ci rincontreremo anche nella prossima. È un invito al pubblico a non temere le difficoltà relazionali e a legarsi profondamente a qualsiasi forma o persona incontriamo nel nostro percorso. Nella musica HENA trova il canale più completo per attraversare tutte le dimensioni dello spazio e del tempo tramite l’esperienza dell’assurdo. Per questo, anche la sua scrittura si serve di parole che mirano a creare immagini suggestive per arrivare ad un grado di profondità che lui descrive come colorata e virtuosa ma anche scura e crudele.

Da due anni vive a Milano, città che lo aiuta a sviluppare un progetto musicale maturo: il suo primo singolo “Con te”, uscito il 10 giugno 2022, arriva a 130k e 82k il secondo singolo dal titolo “Novità”.

Ispirata a qualche sound soul RNB è una canzone meditativa che invita a un viaggio in cui allontanare tutto vuol dire averlo più vicino, dove stare da soli vuol dire, in fondo, stare con te. Il nuovo singolo “Novità” esce il 23 settembre 2022 e si ispira a un sound più attuale. Il singolo farà parte di un EP composto da 5 tracce e ispirato alla Ruota della Fortuna dei tarocchi di Marsiglia.

L’artista, spinto dalla lettura e l’interesse per la psicoanalisi, tecniche meditative e la spiritualità più in generale, si dirama nelle varie realtà dimensionali ed energetiche, facendo riferimento in diverse occasioni all’“oltre” che si nasconde dentro ogni cosa, invitando il suo pubblico e chi gli sta intorno a fidarsi ed affidarsi alle grandi leggi della natura e delle possibilità.

Nel frattempo, collabora con vari progetti milanesi tra cui “Pandemia”, un’associazione di artisti che realizza eventi d’arte tra Milano e Rimini. All’ultimo evento dell’associazione, il 23 luglio 2022, dal titolo “Tutto segue la via del grano”, una parte importante è stata dedicata a una performance musicale dell’artista in relazione a pittura dal vivo e danza.

LA COPERTINA

rappresenta un viaggio in treno, in direzione ‘Prossima Vita’ come fosse una stazione dello stesso percorso fatto con la testa fuori dal finestrino, come viene cantato nel ritornello. Sono presenti una navicella spaziale schiantata sul treno che lascia intendere da dove arrivo (vita precedente), un demone che vuole combattermi sullo stesso vagone e tanti piccoli uccellini che stanno a significare la libertà di essere e volare verso l’ignoto guidati dalle possibilità e non dai propri limiti.

IL VIDEO

Da un’idea di Hena, Giacomo Romani & Gianluca Di Gregorio

Illustrazione e Animazione di Giacomo Romani.

BIOGRAFIA

Hena, classe ’98, nasce a Riccione. Figlio di due musicisti, Saverio Nafta Gallucci, pianista e compositore jazz, ha lavorato con la Rai negli anni ’84/’88 nonché compositore di “I due liocorni”, e Anna Aiello, insegnante di musica e pianista classica eccellente. Trascorre gran parte della sua adolescenza nelle aule della loro scuola di musica dove impara a suonare molti strumenti, dalla batteria al pianoforte, fino a utilizzare la musica come via privilegiata di espressione.

Nel 2017 si diploma in pianoforte e percussioni al liceo musicale Guglielmo Marconi di Pesaro. Negli anni del liceo, attraverso alcune iniziative promosse dalla scuola, dà avvio ad un progetto musicale in ETIOPIA dove insegna musica in un centro di accoglienza per ragazzi di strada chiamato “ Smiling Children Town”.

Sarà un’esperienza importante per i suoi lavori futuri, grazie alla quale inizierà per la prima volta a scrivere testi per la musica.

Concluso il liceo, il suo percorso procede attraverso vari incontri nel panorama musicale che lo portano a studiare ingegneria del suono e musica elettronica e a suonare in locali e festival a Milano, Torino e altre città in tutta Italia in solo e con Pop X.