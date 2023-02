Postalmarket e MagicStore siglano accordo per nuovi brand

Nuova collaborazione tra lo storico marketplace Postalmarket e MagicStore, cloud che fornisce servizio di vendita on line a 300 brand del settore fashion retail, cosmesi e beauty

una nuova partnership tra 2 importanti player del settore delle vendite on line. Siglato un accordo tra il marketplace Postalmarket, portale di vendita on line collegato allo storico catalogo cartaceo, e MagicStore, azienda che fornisce software gestionale cloud, e commerce integrato e vendita diretta on line ad aziende del settore fashion retail, ma anche cosmesi e gioielleria. In sostanza i brand che hanno deciso di appoggiarsi a MagicStore come unico interlocutore per la vendita on line dei propri prodotti su più piattaforme, potranno vendere anche sul marketplace Postalmarket. Acquisiranno dunque un nuovo canale di vendita, ulteriore rispetto a quelli già presenti nella rete di MagicStore. Al tempo stesso sul marketplace Postalmarket sbarcheranno in un sol colpo i prodotti di 300 nuovi brand del fashion retail e dei settori beauty e cosmetico, acquistabili direttamente tramite il portale Postalmarket.it

“Dal 23 dicembre il marketplace Postalmarket è uno dei canali di vendita a disposizione dei clienti MagicStore – spiega Alessio Badia, Ceo di Postalmarket – i brand dunque potranno far conoscere i propri prodotti attraverso il nostro portale, arrivando ad un nuovo ed ampio bacino di potenziali clienti. Grazie a questo accordo dunque sarà ancor più vantaggioso per un brand del settore moda entrare a far parte della rete di imprese presenti sul nostro marketplace”.

“Ogni imprenditore del fashion ha una storia particolare, delle esigenze particolari per questo da un lato abbiamo la soluzione gestionale MagicStore con la sua struttura unica sul mercato italiano, dall’altra abbiamo il percorso personalizzato che porta i retailers a digitalizzare la propria attività – spiega Giuseppe Celentano, direttore marketing di MagicStore – grazie a questo nuovo accordo con Postalmarket siamo in grado di offrire ai nostri utente un canale di vendita in più, quindi maggiori opportunità di crescita in termini di fatturato, agganciando un nuovo bacino di possibili clienti”.