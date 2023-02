Moderna acquisisce il DNA sintetico di OriCiro Genomics

Moderna acquisirà OriCiro Genomics, descrivendo gli strumenti dell’azienda come “i migliori della categoria” per la sintesi di DNA plasmidico

Moderna ha dichiarato che pagherà 85 milioni di dollari per acquistare OriCiro Genomics, descrivendo gli strumenti dell’azienda come “i migliori della categoria” per la sintesi di DNA plasmidico.

OriCiro è specializzata in tecnologie di sintesi e amplificazione senza cellule, offrendo un’alternativa al tradizionale processo di clonazione del DNA, che impiega il batterio E. coli. L’azienda giapponese sostiene che la sua tecnologia offre un metodo più rapido e applicabile per produrre DNA senza la necessità di una successiva purificazione.

L’acquisizione accelererà lo sviluppo della pipeline di Moderna offrendo strumenti migliori per sintetizzare e amplificare il DNA plasmidico, “un elemento fondamentale” per la produzione di RNA messaggero, o mRNA, ha dichiarato Stéphane Bancel, CEO di Moderna.

La tecnologia mRNA di Moderna è salita alla ribalta nel 2020, quando l’azienda, dopo una ricerca decennale, è stata in grado di sviluppare rapidamente un vaccino efficace contro il coronavirus a pochi mesi dall’inizio della pandemia. Anche Pfizer e il partner BioNTech utilizzarono la tecnologia mRNA per il loro vaccino di successo.

Il risultato è stato un guadagno di miliardi di dollari per le aziende produttrici di vaccini. A settembre, Moderna aveva in cassa 17 miliardi di dollari in contanti e beni mobili.

Con un conto in banca florido, l’azienda di Cambridge, Massachusetts, ha affrontato una crescente pressione per perseguire fusioni e acquisizioni. All’inizio di quest’anno, Bancel ha dichiarato agli investitori che i suoi dirigenti stavano esaminando le possibilità di fusione e acquisizione “letteralmente in tutto il mondo”.

L’azienda ha trovato il suo primo obiettivo in OriCiro. La sua tecnologia offre “un’integrazione altamente strategica con Moderna”, ha dichiarato l’amministratore delegato di OriCiro Nasir Kato Bashiruddin nella dichiarazione delle società.

Sebbene Moderna sia oggi nota soprattutto come produttrice di vaccini, l’ambizione originaria dell’azienda era quella di produrre farmaci e ha una serie di terapie in fase di sperimentazione.

Anche se OriCiro Genomics segna la sua prima acquisizione, Moderna si è impegnata in accordi di licenza per far progredire la sua tecnologia. Nel 2021, ad esempio, l’azienda ha annunciato che avrebbe lavorato con la startup biotecnologica californiana Metagenomi per far progredire un gruppo di farmaci che modificano i geni all’interno dell’organismo. Ha inoltre avviato una collaborazione di ricerca con Carisma Therapeutics per sviluppare terapie cellulari contro il cancro.