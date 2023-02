Lunedì 27 febbraio i funerali di Maurizio Costanzo

Morto Maurizio Costanzo, da sabato la camera ardente in Campidoglio, lunedì i funerali. Salta la programmazione di ‘Uomini e Donne’, in dubbio quella di ‘Amici’

La camera ardente di Maurizio Costanzo sarà allestita sabato e domenica presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio (ingresso dal Portico del Vignola). Apertura al pubblico il 25 febbraio dalle 10.30 alle 18 e il 26 febbraio dalle 10 alle 18 (è raccomandato l’utilizzo della mascherina FFP2). I funerali si svolgeranno lunedì 27 febbraio, alle ore 15, presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. Il noto giornalista e conduttore televisivo è morto oggi a 84 anni. Era sposato dal 1995 con Maria De Filippi, la quale in un’intervista di qualche mese fa, aveva dichiarato di aver paura di non riuscire a stargli accanto nel giorno della morte.

Intanto la puntata odierna di ‘Uomini e Donne’ non andrà in onda. Lo fa sapere l’ufficio stampa Mediaset in seguito alla notizia della morte di Maurizio Costanzo, scomparso oggi, 24 febbraio, all’età di 84 anni. Al posto dello show di Maria De Filippi andrà in onda la soap ‘Terra Amara’ fino alle 16.10. In dubbio anche la programmazione di ‘Amici 22’.

LA MORTE DI MAURIZIO COSTANZO

Un momento di lutto per tutto il mondo del giornalismo e dei mass media. Il giornalista è stato un’icona della televisione fin dalla metà degli Anni 70. Il ‘Maurizio Costanzo Show’ è stato il pilastro dei talk show, fin dalla sua prima puntata, trasmessa nel settembre del 1982 su Rete 4. Proprio lo scorso anno, il programma ha spento 40 candeline.