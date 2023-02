La cantautrice milanese Ilenia Smedile, in arte Ilenya, pubblica il nuovo singolo Japan, un brano electropop che segna l’inizio di una nuova fase artistica

La cantautrice Ilenya (all’anagrafe Ilenia Smedile) torna sulle scene musicali con Japan, un brano dalle tipiche sonorità electropop, disponibile negli store digitali e in radio.

Il singolo è stato scritto dalla stessa Ilenya, in collaborazione con Daniele Piovani, prodotto e mixato da Francesco Adessi presso Phonogram Music a Cologno Monzese (MI) e masterizzato da Marco D’Agostino presso il 96khz Studio a Milano.

Il videoclip è stato realizzato da Flous, il duo di registi Luisa Raheli e Sebastiano Scala.

Nel video, disponibile su youtube, Ilenya ha voluto dar spazio alla semplicità ma soprattutto all’arte, in ogni sua forma, dal body painting (realizzato dalla MakeUp Artist Marilena Maglio) al copricapo (realizzato da Aara Azul Events), e le maschere che richiamano quelle giapponesi del teatro Noh, senza tralasciare la natura che ci circonda.

Ilenya si racconta:

“Japan nasce dalla stanchezza di ascoltare tutti i giorni notizie catastrofiche, in un mondo dove l’apparenza predomina su tutto. Ogni mattina indossiamo la nostra maschera migliore, senza renderci conto che questa diventa sempre più parte di noi, e toglierla per far uscire noi stessi e la nostra essenza diventa sempre più difficile. Non ci rendiamo conto che viviamo in una società egoista, dove predomina l’individualismo e la convinzione di essere eterni, ma in fondo abbiamo solo paura del giudizio altrui”.

Biografia

Ilenya, all’anagrafe Ilenia Smedile, di origine siciliana, nasce a Milano il 20 Ottobre 1989. Inizia a studiare pianoforte a 8 anni, per poi proseguire gli studi di canto, recitazione e interpretazione con il maestro Gianluca Valenti. Nel 2015 frequenta il corso di Didattica del Canto Moderno presso il VMS di Loretta Martinez. Nel 2019 frequenta l’Albero del Canto con Paola Folli. Dal 2020 è seguita dall’autore e produttore Daniele Piovani, con il quale ha all’attivo diversi inediti pubblicati, ed attualmente sta lavorando con il suo team alla realizzazione del primo EP, previsto nel 2023.

E’ stata recentemente selezionata per ricoprire il ruolo da protagonista (Ariel) insieme a Fiordaliso nel musical “La Sirenetta”, ed attualmente è in tour nel musical “Il libro della giungla”, con la compagnia “Luna di Miele produzioni”.