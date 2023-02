Daniele Piovani e Lysa online con la cover di “Shallow”

Disponibile su youtube la cover di “Shallow”, interpretata dalle voci di Daniele Piovani e Lysa (all’anagrafe Lisa Panetta)

“Shallow” è il primo estratto dalla colonna sonora di “A Star is Born” (2018) di Lady Gaga e Bradley Cooper, e qui viene adattata in una versione intima ed emozionale, un regalo in musica che sancisce l’inizio di un nuovo sodalizio artistico. Il brano è anche pubblicato su tutte le piattaforme digitali con distribuzione Sonarmusic.

Daniele Piovani racconta in breve il progetto: “Da qualche mese ho scelto di seguire il progetto artistico di Lysa, una giovanissima e promettente cantautrice, con la quale stiamo iniziando un percorso che la porterà a vivere diverse esperienze musicali. La timbrica di questa ragazza mi ha colpito da subito, ed è stata una delle chiavi che mi ha fatto prendere la decisione di avviare un progetto insieme. Lysa è anche una talentuosa autrice, per questo stiamo già lavorando a nuove canzoni, da proporre ad artisti emergenti e big. Ho sempre sognato di poter crescere e formare nuove leve, proprio come in passato hanno fatto con me, e credo sia arrivato il momento giusto per trasferire ciò che ho imparato sul campo a persone meritevoli. In questo settore non bisogna illudersi mai, e come dico sempre a Lisa, a testa bassa e con il massimo impegno prima o poi qualche risultato arriva, piccolo o grande che sia. Con l’avvicinarsi del Natale sentivo il desiderio di pubblicare qualcosa anche con la mia voce, e così in poco tempo abbiamo scelto questa canzone, che ci sembrava perfetta da condividere insieme.

Io e Lysa abbiamo cercato di giocare con le nostre voci, creando dei contrasti che ci hanno emozionati, e spero che le persone proveranno le nostre stesse sensazioni nell’ascoltarci!”.

BIOGRAFIE

Daniele Piovani nasce a Cernusco sul Naviglio, alle porte di Milano, nel 1983.

Cantante e musicista di diverse formazioni locali, studia canto moderno e si perfeziona nella scrittura grazie all’autore Luca Sala.

Attualmente collabora come autore e compositore in maniera stabile per diverse etichette discografiche ed edizioni musicali.

Scrive per numerosi artisti emergenti, e per alcuni di essi svolge anche il ruolo di produttore artistico. Ha scritto fra gli altri per: Nick Luciani, Scialpi, Cristian Imparato, Angelo Famao, Pamela Prati, la compagnia teatrale “I Legnanesi”, Katy Desario (The Voice Of Italy 2019).

Lysa (Lisa Panetta) nasce a Como, classe 2000.

Cantante emergente ed autrice, sogna di vivere di musica, e sin da piccolissima partecipa a diversi concorsi canori del suo territorio. Suona il pianoforte ed ama i grandi compositori di musica classica e di colonne sonore, in primis Ludovico Einaudi. Attualmente è al lavoro in un progetto di inediti. Da settembre 2022 inizia un percorso di SongWriting, diventando una stretta collaboratrice dell’autore Daniele Piovani. Insieme stanno avviando nuovi progetti ed importanti collaborazioni.

Voci e Mix sono stati curati da Daniele Piovani, il mastering è stato affidato a Davide Peri (Angelina Studio Mastering), mentre il videoclip è stato realizzato da Alessandro Pelegatta ed Alessia Santoro (prod. Diferente).