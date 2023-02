“Amsterdam, Londra, New York” raccontate su Rai Storia

In prima serata su Rai Storia torna l’appuntamento con “Amsterdam, Londra, New York. Tre città alla conquista del mondo” per “a.C.d.C.”

Il XIX secolo a Londra e New York le prime città a diventare metropoli: le descrive “Amsterdam, Londra, New York. Tre città alla conquista del mondo”, in onda giovedì 23 febbraio alle 21.10 su Rai Storia per “a.C.d.C.” con l’introduzione del professo Alessandro Barbero. Lo sviluppo tecnologico, l’esplosione demografica, gli edifici prefabbricati, l’ascensore, i primi grattacieli: nelle due metropoli si sperimentano gli avanzamenti della civiltà ed allo stesso tempo le forme più estreme di povertà, disagio, inquinamento. Ma nasce anche l’urbanistica di domani e l’idea stessa di un nuovo tipo di urbanistica.

A seguire, obiettivo sull’invenzione del grattacielo, che trasforma il volto delle metropoli. Costruire in verticale è la soluzione al problema della limitatezza delle aree edificabili. Questa formula innovativa ha origine a New York, dove ancora oggi i suoi grattacieli sono il simbolo della città. In Inghilterra, invece, nello stesso periodo si tenta la strada delle “città giardino” per contrastare il degrado sociale delle megalopoli.