Tyler Perry dirigerà “Six Triple Eight” per Netflix

Tyler Perry tornerà alla regia con il suo prossimo film Netflix Six Triple Eight che narra la storia del 6888, l’unico battaglione composto da donne afroamericane durante la Seconda guerra mondiale.

Six Triple Eight racconta l’avvincente storia vera dell’unico battaglione della Seconda guerra mondiale composto da 855 donne afroamericane straordinariamente coraggiose, che dopo aver preso servizio senza sapere precisamente quale incarico avrebbero svolto hanno intrapreso la missione più importante della loro vita: ordinare e smaltire tre anni di posta inevasa. Un compito titanico e ritenuto impossibile da molti, che però non è stato solo portato a termine, ma completato in metà del tempo previsto. Davanti a discriminazione, luoghi sconosciuti e a un paese devastato dalla guerra, hanno proseguito imperterrite smaltendo oltre 17 milioni di lettere e pacchetti e rimettendo in contatto i soldati americani con le loro famiglie e i loro cari. Un motto ideato da loro stesse le ha spinte ad andare avanti ogni giorno: “Niente posta, morale basso”. Le donne del 6888 non distribuivano solo posta, ma speranza.

La storia del 6888esimo battaglione non è entrata nei libri di storia e non è mai comparsa sulle testate nazionali… fino a oggi, a quasi 75 anni di distanza. Il 14 marzo 2022 il presidente Joe Biden ha firmato la legge che conferisce a queste donne la medaglia d’oro del Congresso, la più importante onorificenza dell’organo legislativo.

Six Triple Eight segna il quarto film di Tyler Perry alla regia per Netflix dopo La verità di Grace, Madea: Il ritorno, entrato nella Top 10 in 43 paesi, e A Jazzman’s Blues, che è stato presente nella Top 10 in 55 paesi. Perry ha fatto anche parte del cast di Don’t Look Up di Adam McKay, che compare nella Top 10 dei film più popolari di Netflix.