Previsioni meteo 22 febbraio 2023: arrivano le piogge

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 22 febbraio 2023: maltempo a partire dalle regioni di Nord-Ovest con precipitazioni in estensione al resto della Penisola

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia in questa ultima decade di febbraio. Dopo un lungo periodo di tempo stabile, dalla giornata di oggi avremo un graduale cedimento dell’alta pressione che lascerà spazio all’arrivo di una perturbazione. Le prime piogge bagneranno le regioni di Nord-Ovest per estendersi poi, nei prossimi giorni, anche al resto dell’Italia.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS avremo infatti una lenta regressione del promontorio d’alta pressione che si sposterà alle latitudini più meridionali, lasciando spazio alle correnti atlantiche. Nella seconda parte della settimana assisteremo inoltre alle prime correnti sciroccali, che saranno seguite da una fase di maltempo dal weekend.

Intanto per oggi, mercoledì 22 febbraio 2023, al Nord Italia al mattino deboli piogge sulla Liguria, nuvoloso altrove ma con tempo asciutto. Al pomeriggio precipitazioni in arrivo al Nord-Ovest con neve oltre i 1700-1900 metri, invariato sulle altre regioni. In serata ancora piogge al Nord-Ovest con neve sui rilievi, asciutto altrove con molta nuvolosità. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino tempo stabile ma con nuvolosità bassa diffusa, maggiori aperture in Appennino. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molta nuvolosità. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile ma con disturbi da nuvolosità bassa, maggiori spazi di sereno tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nuvolosità bassa specie sulle regioni adriatiche, deboli piogge sulla Sardegna. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Temperature minime in aumento e massime in calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .