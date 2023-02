“Metrò” è il nuovo singolo dei NOLO

Fuori in distribuzione Artist First “Metrò“, il nuovo singolo dei NOLO. Un nuovo capitolo per il duo di Milano che prende il suo nome proprio da un quartiere della città

Esce in distribuzione Artist First “Metrò“, il nuovo singolo del duo NOLO. Un nuovo capitolo per il duo di Milano che prende il suo nome proprio da un quartiere della città meneghina: un brano che fissa un istante, dedicato a chiunque si sia innamorato almeno una volta dopo uno sguardo incrociato in metropolitana, a chi s’è visto sfuggire un amore durato pochi secondi. Una dedica immersa in una ballad indie-pop dalle vibes autunnali.

Gli istanti possono essere isole felici: presentarsi come brevi sguardi in metropolitana e schiudersi all’improvviso, rivelando storie d’amore senza fine. Siamo talmente abituati alla velocità e al cambiamento, da dover rubare il “per sempre” in attimi dove il “per sempre” non esiste nemmeno. Metrò parla di questo: è il tempo che si prende il suo spazio, nella generazione “istantanea”.

Seduto in metropolitana, un protagonista incrocia gli sguardi di chi sale, soltanto per un momento, e si perde nell’immaginare futuri irrealizzabili, così semplici e puri, che sembrano incastrarsi perfettamente e semplicemente in un mondo che di facile non ha mai nulla.

SCOPRI IL BRANO: https://lnk.to/Nolo-Metro

BIO:

I Nolo nascono fra i banchi di scuola media, Simone Milani e Giulio Milanesi iniziano a suonare assieme, dopo le lezioni, in una piccola sala prove nel loro quartiere a Nord di Milano. Dopo anni di esperienze live nella scena underground meneghina, nel 2020 esce il loro primo album “Drive-in” sotto il nome di “Nolo”, in onore di quel quartiere (North of Loreto) cresciuto e sbocciato proprio come il progetto musicale. L’idea del duo è quella di unire il Cantautorato Italiano, con il mondo sonoro del Pop internazionale, cercando, in ogni brano, una profondità sia testuale che musicale. Il risultato di queste contaminazioni, ha portato la band a calcare palchi sempre più importanti, come quello del Teatro Ariston di Sanremo, dove i Nolo hanno vinto la 34esima edizione di Sanremo Rock.

I Nolo sono:

Simone Milani

Giulio Milanesi