In Polonia il gatto Gacek è diventato un’attrazione

La storia di Gacek, il gatto diventato un’attrazione turistica in Polonia. La sua popolarità è iniziata nel 2020, dopo la pubblicazione su YouTube di un video

Può un gatto diventare una meta turistica? Succede in Polonia, dove un felino grassottello è diventato l’attrazione più apprezzata della città di Stettino. Gacek, questo il suo nome, ha una valutazione di 4,9 stelle su Google Maps, battendo di fatto alcune delle mete turistiche più note, tra cui il castello dei duchi di Pomerania, un edificio rinascimentale con una storia che risale al 1346, valutato solo con 4,5 stelle e la cattedrale di San Giacomo Apostolo (4,6 stelle). Forse è per questa inspiegabile popolarità che la sua scheda è improvvisamente scomparsa da Google Maps. Ma i numeri, spiega la Dire (www.dire.it), parlano chiaro.

IL GATTO STAR DELLA POLONIA

Gaecek è un gatto bianco e nero un po’ in sovrappeso che vive in un cartone in via Kaszubska, a Stettino. I passanti amano fare foto con lui, e ricambiano la sua ‘disponibilità’ elargendogli cibo, in particolare salsicce di cui è ghiotto. La sua popolarità è iniziata nel 2020, dopo la pubblicazione su YouTube di un video che lo vedeva protagonista. Da allora la sua fama è cresciuta al punto che in molti hanno ammesso di aver fatto una tappa a Stettino solo per fare un selfie con lui.