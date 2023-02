Il film “Il segreto” su Rai Movie: ecco la trama

Una donna, un’ingiustizia e un secolo di storia irlandese raccontate nella pellicola “Il segreto” in prima serata su Rai Movie: ecco la trama del film

Tratto dal romanzo omonimo di Barry Sebastian, il film “Il Segreto”, per la regia di Jim Sheridan, è proposto mercoledì 22 febbraio alle 21.15 su Rai Movie. Protagonista è Roseanne McNulty, una donna molto anziana che ha passato più di cinquant’anni della sua vita in manicomio irlandese, a causa di un drammatico evento avvenuto nel suo passato. Durante gli anni vissuti in istituto, la donna ha affidato i propri ricordi ad alcuni scritti dove accenna alla morte del figlio appena nato e al suo amore impossibile con l’aviatore Michael McNulty, morto durante la Seconda Guerra Mondiale.

Ora Rose deve essere dimessa dall’istituto che sta per essere demolito, e per valutare le sue condizioni viene chiamato il Dott. Green che, non convinto della motivazione ufficiale che ha portato la donna a essere rinchiusa nella casa di cura, decide di condurre delle ricerche per suo conto. Incrociando i documenti ufficiali e i racconti di Roseanne, il dottor Green scoprirà la verità che nasconde un incredibile segreto. Con Rooney Mara, Vanessa Redgrave, Eric Bana.