I Duperdu portano “Kafka of Suburbia” al Teatro Elfo Puccini

Minima Theatralia | Duperdu raggiungono l’obiettivo e grazie al Crowdfunding Civico del Comune di Milano realizzano un sogno: portare in scena il 4 aprile 2023 lo spettacolo Kafka of Suburbia su uno dei palcoscenici più formidabili di tutta Italia: la Sala Shakespeare del Teatro Elfo Puccini di Milano.

Lo spettacolo di Teatro Sociale e di Comunità Kafka of Suburbia di Minima Theatralia | Duperdu è stato infatti tra i progetti selezionati dal Comune di Milano per il Crowdfunding Civico 2022. Grazie ai tantissimi donatori che hanno supportato il progetto, Minima Theatralia | Duperdu sono riusciti a raggiungere il 40% del budget totale per la sua realizzazione e al resto ci penserà il Comune di Milano con un contributo a fondo perduto.

Kafka of Suburbia è una metamorfosi collettiva.

Sul palco a inizio aprile saliranno più di 40 persone a interpretare il testo originale della pluripremiata autrice Francesca Sangalli: cittadine e i cittadini-attori di diversa età, abilità e provenienza di Affori, Bovisa, Niguarda, Comasina e dintorni. Bambinə dei corsi di teatro e arte, signorə anzianə del centro Sempreverdi, mamme del coro di quartiere saranno sul palco insieme a professioniste e professionisti del teatro, della musica e dell’arte, fra cui la talentuosa Valeria Perdonò… e ovviamente anche i Duperdu Marta M. Marangoni e il Maestro Wolf in formazione “Quatter” con i loro figli Plinio e Dalia Wolf. “Duperdu fa molto più di quatter, fa quaranta!” questo il motto di Marta M. Marangoni, direttrice artistica dell’Associazione, regista e ideatrice del progetto.

“Il percorso di creazione dello spettacolo Kafka of Suburbia è iniziato nel 2019 ma, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, i lavori di produzione sono rallentati e non abbiamo più avuto l’occasione di portarlo in scena – afferma Marta M. Marangoni – Vogliamo quindi riprendere il lavoro lasciato in sospeso e ricaricarlo di nuova energia! Crediamo che il teatro sia realmente rivoluzionario per le nostre vite e le nostre solitudini e Kafka è un viaggio che ce lo conferma: con i suoi colori accesi e insieme inquietanti, i suoi personaggi che si muovono tra fantasia e distorsione della realtà, gli echi con l’attualità e con le nostre vite, questo percorso è molto più che uno spettacolo su Kafka”.

Un obiettivo importante raggiunto quest’anno, in cui MTh | Duperdu compie 10 anni di attività nei quartieri del nord-ovest milanese con laboratori teatrali e percorsi di cittadinanza attiva, social community theater e performance people and site specific, portando in centro città il percorso teatrale di periferia.

Ma non è ancora finita si può infatti continuare a sostenere il progetto acquistando e prenotando biglietti esclusivi per assistere dalle prime file allo spettacolo Kafka of Suburbia (per farlo scrivere a: info@minimatheatralia.it). La forza del progetto è nella bellezza delle diversità, nella moltitudine delle trasformazioni, nella forza creativa di coloro che ne fanno parte, recitando, cantando, creando.