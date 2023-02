Giulia Fidilio in libreria con “Soldi. Piccole scelte per grandi risultati”

Giulia Fidilio nelle librerie con “Soldi. Piccole scelte per grandi risultati”. Il libro che ti aiuta a gestire al meglio i soldi partendo da piccole abitudini quotidiane

Alzi la mano chi almeno una volta nella vita non si è trovato in difficolta nel gestire il denaro, chi almeno una volta nella vita non si è chiesto: ce la farò?

Quando si tratta di denaro, entrano in gioco emozioni contrastanti. Da un lato pensiamo che non facciano la felicità, eppure l’idea di non averne abbastanza ci spaventa. Vorremmo confrontarci con qualcuno, ma per molti è un argomento difficile da affrontare, in alcuni casi un vero e proprio tabù.

Giulia Fidilio, Financial Trainer ed Educatrice Finanziaria, presenta il suo secondo libro, “Soldi. Piccole scelte per grandi risultati” (DoitHuman Editori), nel quale insegna al lettore a gestire le proprie economie con maggiore responsabilità attraverso il metodo “Mind your Money” – ossia “Abbi cura di te e dei tuoi soldi” – ideato e perfezionato in quasi dieci anni di esperienza sul campo, tra grandi banche e piccoli risparmiatori: non uno schema costruito su rigidi dettami o regole ferree, piuttosto una serie di linee guida per prendere decisioni migliori e vivere i soldi senza stress e ansia, ma con coscienza e pianificazione.

“Soldi. Piccole scelte per grandi risultati” non è il solito libro a tema finanza, ma un viaggio che parte dalle radici del rapporto che ognuno di noi ha con il denaro, smontando pregiudizi e luoghi comuni.

Giulia Fidilio ci aiuta a porci le giuste domande attraverso concetti di economia comportamentale per mettere in pratica capacità come l’individuazione di priorità e la costruzione di abitudini.

Attraverso un approccio pragmatico, con un linguaggio diretto e con tantissimi esempi e analogie che si rifanno alla vita personale di tutti noi e della stessa autrice, Giulia Fidilio abbatte, pagina dopo pagina, paure, dubbi, preoccupazioni e pregiudizi sociali quando si parla di soldi.

Tredici capitoli attraverso i quali in maniera semplice ed efficace l’autrice ci insegna una prospettiva differente, aiutandoci a capire che un maggiore controllo delle nostre finanze significa vivere meglio con noi stessi e con gli altri.

La gestione consapevole e responsabile del denaro consiste in poche semplici regole che chiunque può mettere in atto. Prima tra tutte: vedere i soldi non come un fine a cui ambire, ma come uno strumento potente che dobbiamo imparare a utilizzare per raggiungere i nostri obiettivi.

Per consentirci di poter mettere in pratica il metodo che l’autrice stessa utilizza nella gestione della sua quotidianità, il libro contiene anche strumenti come checklist, liste di domande, esercizi ed il rimando ad una pagina web con risorse aggiuntive scaricabili gratuitamente.

CHI È GIULIA FIDILIO?

Financial Trainer ed Educatrice Finanziaria iscritta al registro AIEF. Laureata in Marketing alla London Metropolitan University, Giulia Fidilio si occupa di economia e finanza comportamentale e behavioral design. È docente in ambito corporate (presso alcuni primari istituti bancari e nel mondo della consulenza finanziaria) e retail. Promuove l’alfabetizzazione finanziaria nelle scuole. Ideatrice di percorsi di consapevolezza finanziaria con il concept “Mind Your Money”: abbi cura di te e dei tuoi soldi, con particolare attenzione all’analisi dei processi decisionali e delle trappole mentali del risparmiatore.