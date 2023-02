In arrivo una nuova settimana di stand-up comedy al Teatro de’ Servi con LA VERITÀ VI GIURO il 21 febbraio e HISTORY OF ROME – A comedy show in English

“Nel paese delle bugie, la verità è una malattia fortuitamente divertente”

Una nuova settimana all’insegna della stand-up comedy al Teatro de’ Servi con un doppio appuntamento: martedì 21 febbraio in scena Marco Cavallaro e il suo LA VERITA’ VI GIURO, mentre il 23 e il 24 febbraio è la volta di Francesco De Carlo e il suo HISTORY OF ROME – A comedy show in English.

Quando ci si confessa e si dice la verità ci si mette a nudo. È quello che succede in “La verità vi giuro”. Marco Cavallaro torna con un nuovo esilarante stand-up dove si metterà a nudo e vi racconterà tutto…ma proprio tutto, anche i segreti inconfessabili. E come sempre accade la verità diventa una straordinaria commedia. Si ride sulle realtà più disparate, da quelle familiari a quelle anatomiche, culturali e sociali. Le verità che sentirete sul palco sono anche le vostre verità, quelle in cui vi riconoscerete e in fondo alla fine sarà liberatorio anche per tutti voi.

Il 23 e il 24 febbraio, invece, torna Francesco de Carlo dopo una settimana di sold out con il suo Limbo, lo scorso anno. L’artista, unico stand-up comedian italiano con una splendente carriera all’estero torna nel nostro teatro con uno spettacolo in English for foreigners and Italians.

Orario spettacoli

ore 21

Biglietti

€ 20

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro 22, Roma

info: 06 6795130

www.teatroservi.it