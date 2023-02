In prima serata su Rai Movie “Quando l’amore si spezza”: ecco la trama del film con Morris Chestnut, Regina Hall, Jaz Sinclair, Theo Rossi

È il thriller “Quando l’amore si spezza”, diretto da Jon Cassar, il film proposto martedì 21 febbraio alle 21.15 su Rai Movie. È la storia di Laura e John Taylor, giovane coppia benestante con un matrimonio felice e una vita professionale di successo, rispettivamente come avvocato e chef. Nella loro vita non manca nulla, a parte un bambino. Dopo tre aborti spontanei, i due, disperati e senza più alternative, decidono di rivolgersi a una madre surrogata che porti avanti la gravidanza al posto di Laura.

Assumono così Anna, che sembra avere tutte le carte in regola per aiutare i Taylor a diventare genitori. Tutto procede nel migliore dei modi, almeno fino a quando Anna, rimasta improvvisamente senza un tetto sopra la testa, si trasferisce a casa loro. In men che non si dica, la giovane, che sta organizzando una truffa con il suo fidanzato, sviluppa un’insana ossessione per il futuro padre: quando poi John si rifiuta di ricambiare i suoi sentimenti, l’intera famiglia viene catapultata in una trappola mortale ideata da Anna che minaccia la sicurezza del bambino e rischierà di rovinarli per sempre.