“Hannibal Lecter – Le origini del male” su Rai 4: la trama del film

In prima serata su Rai 4 “Hannibal Lecter – Le origini del male”. Tra gli interpreti Gaspard Ulliel e Li Gong, ecco la trama del film

Un perfetto prequel in grado di raccontare la genesi di uno dei mostri più celebri del cinema e della letteratura: è il film di Peter Webber “Hannibal Lecter – Le origini del male”, in onda martedì 21 febbraio alle 21.20 su Rai 4. La pellicola del 2007 vede come interpreti Gaspard Ulliel, Li Gong, Dominic West, Rhys Ifans, Richard Brake e Kevin McKidd. La trama: sul finire della Seconda Guerra Mondiale, l’adolescente Hannibal Lecter fugge dall’orfanotrofio sovietico dove è rinchiuso da quando è stato testimone di indicibili orrori che lo hanno traumatizzato fino a renderlo muto.

Giunto a Parigi alla ricerca del suo unico parente, scopre che quest’ultimo è morto, ma viene accolto dalla sua misteriosa vedova giapponese, Lady Murasaki, che si prende cura del ragazzo avviandolo alla carriera medica. Ma Hannibal cova nel suo profondo un male pronto ad emergere e che prova a placare attraverso una cruenta vendetta.

Creato da Thomas Harris a inizio anni ’80 con il romanzo “Il delitto della terza luna”, il personaggio di Hannibal Lecter è diventato celebre grazie all’interpretazione di Anthony Hopkins ne “Il silenzio degli innocenti” – per il quale è stato anche premiato con un Oscar – ed è stato protagonista di altri due film. A dare volto al giovane Lecter c’è l’attore francese Gaspard Ulliel, recentemente scomparso in un tragico incidente, dallo sguardo glaciale e magnetico proprio come quello che Thomas Harris ha sempre descritto per il suo personaggio.