Gioco pubblico: il binomio tecnologia-sicurezza conquista la fiducia dei giocatori

Nel 2022 il settore è stato protagonista di una forte ripresa, che si preannuncia di buon auspicio per il 2023. Continua l’ascesa del gaming online che attrae anche per la sua sicurezza

Crescita continua e innovazione tecnologica. Ecco cosa caratterizza il gaming, un settore che sembra non aver paura di crisi, pandemie, conflitti e inflazione.

Lo dimostrano anche i dati del gioco d’azzardo italiano, che ha superato con successo le dure prove a cui è stato sottoposto nel 2020 prima e nel 2021 poi, diversificando la propria offerta e puntando tutto sulla versione online per sopperire alle impellenti necessità di una crisi sanitaria internazionale.

Un terzo del gettito solo da AWP e VLT

Il comparto gambling ha saputo però rialzarsi nel 2022, con il gioco terrestre che ha ricominciato a prendere quota e a rivendicare la storica preminenza dell’economia, che forse tornerà a raggiungere proprio in questo 2023.

In prima linea nell’accidentato ma stoico percorso del gioco pubblico è un particolare tipo di intrattenimento, che continua a essere il più gradito tanto nella nostra penisola quanto nell’intero continente. Parliamo delle slot machine che, in ogni loro forma, primeggiano nel settore: prendendo i risultati dell’ultimo Libro Blu di ADM, l’edizione relativa all’anno 2021, si vede infatti che quasi un terzo del gettito è derivante da apparecchi AWP e VLT.

Slot online: la tecnologia a favore della sicurezza

Il successo di questa tipologia di gioco ha radici che affondano lontano nel tempo, ma contemporaneamente anche nelle costanti innovazioni tecnologiche che ne sanno rinnovare il fascino. Se nel terrestre sono AWP e VLT a dominare, nel settore online la parte del leone è infatti costituita dalle loro versioni virtuali e ipertecnologiche, rappresentate dalle slot online con soldi veri, titoli che offrono la più grande variabilità in termini di scelta e di meccaniche di gioco.

Un elemento che gioca a favore della versione online delle slot è la sicurezza: se per i macchinari terrestri possono insorgere dubbi relativi a una eventuale manomissione, per le slot online la regolarità del processo è strettamente garantita, essendo tutto regolato da un server che, a differenza di un apparecchio fisico, è del tutto inaccessibile se non agli organi di vigilanza e controllo.

L’architettura informatica delle piattaforme di gioco autorizzate dall’agenzia ADM fornisce poi un’ulteriore rassicurazione agli utenti, ai quali è offerta la garanzia di un trattamento sicuro dei propri dati personali e la protezione delle transazioni finanziarie, nonché di qualsiasi comunicazione online. La sicurezza dei sistemi informatici e delle interconnessioni della rete, come firewall, LAN, VLAN, viene sondata periodicamente attraverso test di vulnerabilità e penetration test, il cui superamento è imprescindibile per l’ottenimento della certificazione prima e la sua riconferma in seguito.

Algoritmi verificati da società esterne

Come ogni casinò game, le slot sono inoltre dominate da algoritmi che garantiscono la percentuale di vincite e l’equità e l’imprevedibilità dei risultati di gioco. Questi algoritmi sono verificati da un Organismo di Valutazione (OdV) esterno, riconosciuto dall’amministrazione dei Monopoli, che ha il compito di certificare le piattaforme di gioco a distanza.

È dunque in questo frangente che viene testato il Random Number Generator (RNG) ossia il generatore di numeri casuali, che ha il compito di produrre una sequenza di combinazioni di gioco imprevedibile, in cui ogni risultato è assolutamente indipendente dal precedente o dal successivo. L’RNG può ovviamente variare in base alla tipologia di gioco, ma deve sempre e comunque garantire la casualità della giocata, che viene verificata dall’OdV tramite l’analisi del codice sorgente e del software, ed eventualmente hardware, a seconda del gioco di cui si tratta.

Il superamento dei test statistici attesterà che l’RNG è in grado di produrre tutte le combinazioni possibili e che i risultati sono estratti in modo del tutto imprevedibile e il gioco sarà pronto per esser immesso nel mercato.

Concludiamo parlando dell’altro algoritmo solitamente di interesse per gli utenti: l’RTP (Return To Player), un’informazione espressa in termini percentuali che chiarisce quale sia il ritorno di vincite al giocatore.

Ci sono anche in questo caso dei requisiti minimi che sono sempre soggetti al controllo degli OdV. Soddisfatte queste prerogative di base, ogni gioco può avere un diverso RTP che indica le probabilità di vincita su larga scala. Per capirne il funzionamento, è infatti strettamente necessario prendere in considerazione l’enorme quantità di combinazioni sulle quali lo stesso si basa e non vagliare il caso del singolo giocatore, per evitare di incappare in falle di ragionamento e giungere a deduzioni errate sull’effettivo payout di gioco.