Ecco come iniziare con i Bitcoin

Il valore di Bitcoin riesce a far parlare di sé costantemente, per via dei suoi movimenti repentini. Dopo i minimi di qualche settimana fa, BTC ha recentemente toccato i €24,000. Un rialzo di circa il 40% in un lasso di tempo brevissimo.

Molte persone ancora oggi non sanno bene cosa sia bitcoin e come può essere utilizzato per fare trading sui mercati. Ecco quindi una guida che ti mostra come iniziare con i Bitcoin.

Innanzitutto, cos’è Bitcoin

Bitcoin è la prima forma di criptomoneta , ovvero una tipologia di asset che si muove su internet. Bitcoin può essere usato come una forma di denaro online senza avvalersi di sistemi di pagamento centralizzati, come ad esempio le carte di credito o i circuiti internazionali tipo Visa o Mastercard.

Bitcoin, ed altre criptomonete, sono valute decentralizzate. Con questa parola si intende il fatto che non sono controllate da un’azienda o da una banca centrale. Invece, queste criptomonete sono emesse seguendo dei protocolli informatici, che qualsiasi utente in giro per il mondo può installare sul suo computer.

Questa rete di computer garantisce anche la sicurezza delle criptomonete, in quanto verifica che le transazioni siano valide e, grazie alla crittografia, rende il sistema impenetrabile.

La particolarità di Bitcoin è che ha un offerta di monete limitata, in maniera simile all’oro. L’offerta massima di Bitcoin è 21 milioni di unità, di cui circa 19 milioni sono già stati coniati e sono ora in circolo nei mercati. Questa proprietà lo rende un asset affascinante per coloro che vogliono proteggere i propri risparmi dalla svalutazione della moneta (l’inflazione).

Un’altra particolarità di Bitcoin è che può essere transato e trasferito in tutto il mondo senza il permesso di nessuno e senza la possibilità di essere censurato. Inoltre, chiunque può partecipare a questo network, indipendentemente dall’orientamento sessuale, religioso, politico o altre discriminanti di vario genere.

Per questo, Bitcoin viene considerato la valuta del futuro. Vediamo ora come si possono comprare o vendere i bitcoin sugli exchange di criptomonete.

Dove comprare e vendere Bitcoin

Sebbene esistano diversi metodi per comprare o vendere Bitcoin, generalmente si utilizzano gli exchange di criptovalute. Questi exchange sono delle piattaforme online che consentono di acquistare, vendere e fare trading di criptovalute vere.

Il vantaggio degli exchange è che hanno molta liquidità, quindi gli ordini di acquisto o vendita vengono completati facilmente. Inoltre, hanno delle interfacce intuitive e sono quindi semplici da usare.

Uno degli exchange più famosi e con il maggior numero di criptovalute è Binance. Ne esistono anche altri però, come Kraken, Coinbase o Bitfinex.

Per iscriversi ad un exchange e iniziare con i bitcoin bisogna seguire un processo di registrazione documentato, in osservanza delle regole sull’antiriciclaggio o KYC.

Il processo di registrazione sugli exchange varia a seconda dell’exchange scelto, ma in linea di massima bisogna fornire alcune informazioni personali (nome, indirizzo email, numero di telefono), una copia di un documento di identità valido, ed una prova di residenza come il contratto di casa o delle bollette.

Dopo aver completato la registrazione e verificato il proprio account, si può depositare del denaro sulla piattaforma. Questo denaro finirà sul proprio account e sarà possibile utilizzarlo per comprare criptovalute. I metodi più utilizzati comprendono pagamenti tramite carta di credito o il classico bonifico bancario. Una volta che i fondi sono stati depositati, si può iniziare ad operare.

È importante sottolineare che gli exchange di criptovalute sono spesso soggetti a regolamentazione e normative specifiche, quindi è importante fare una ricerca accurata prima di sceglierne uno. Inoltre, bisogna ricordare che gli asset conservati su un exchange non sono necessariamente al sicuro. Sarebbe meglio custodire i propri bitcoin in autonomia su un wallet offline.

Disclaimer:

I contenuti di questa pagina hanno uno scopo puramente informativo e non bisogna considerarli consigli finanziari o inviti all’investimento. Prima di intraprendere una scelta d’investimento è consigliabile fare le proprie ricerche e consultare una figura specializzata in materia.