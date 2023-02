Creation Dose chiude il round da 1 milione di euro

La MarTech company CreationDose ha chiuso un round da 1 milione di euro: l’operazione ha visto, tra i partner, anche Banca Intesa

CreationDose, la MarTech Company che aiuta i brand a raggiungere le nuove generazioni e i Creator a monetizzare le loro community, chiude il nuovo round di finanziamento in Equity Crowfunding sulla piattaforma di Crowfoundme raggiungendo il milione di euro, grazie anche al supporto di Intesa Sanpaolo che con un finanziamento convertibile ha deciso di sostenere la MarTech. CreationDose mantiene il trend di crescita del fatturato 2021 del +80%.

Fondata nel 2018 da Alessandro La Rosa, Raffaele Barone e Antonio Puleo, CreationDose si configura come un punto di riferimento nel mercato della Creator Economy con un focus sulle nuove generazioni. Con una sede a Catania inaugurata nel 2022, con oltre 1.000m2 è oggi uno dei poli principali del digital del Sud Italia. Grazie alla unit NewGen Platform e alle soluzioni di Analisi, Influencer Marketing e Content Production – rivolte principalmente ai nuovi social come TikTok e Twitch – ha conquistato la fiducia di top brand e agency come Sony, Idealista, Virgin Active, 12oz, Alfonsino, Acqua&Sapone, Maxibon, Wish, Rolling Stone, Smemoranda, Invicta e molti altri.

“CreationDose vanta oggi una squadra con più di 40 collaboratori, una community di oltre 35.000 Creator, e con le campagne di quest’anno abbiamo raggiunto un totale di +500.000 contenuti prodotti e +100.000.000 visualizzazioni generate sui social”, afferma Alessandro La Rosa, Founder & CEO di CreationDose. “Coinvolgiamo le nuove generazioni creando così un ponte diretto tra brand e Millennial, Gen Z e Alpha. Gli investitori soddisfatti della nostra crescita, hanno investito in noi per accompagnarci verso nuovi traguardi, come l’apertura di una sede commerciale su Milano, il lancio di nuove business unit e il progetto di internazionalizzazione”.

In questi anni la MarTech Company ha sviluppato Vidoser – l’app B2C che raggruppa le community di Creator e che permette tramite una piattaforma dedicata ai brand di gestire le campagne di comunicazione, attivando le community proprietarie nella produzione e distribuzione del contenuto sui social. Ha inoltre diverse partecipazioni societarie di maggioranza e rilevanti. A fine 2021, CreationDose ha chiuso un ulteriore aumento di capitale con la partecipazione anche del Fondo Rilancio di CDP Venture Capital SGR, che ha permesso all’azienda di accelerare la sua crescita sul 2022 e prepararsi ad accogliere le sfide del 2023.

Per gli aspetti legali dell’operazione, CreationDose è stata assistita dallo Studio Bird&Bird insieme all’Avvocato Francesco Pezcoller, dallo Studio Di Tanno Associati, insieme al Partner Marco Sandoli e dallo Studio Notarile Ricci Radaelli, insieme al Notaio Giovanni Ricci e Angelo Lauria.

Durante l’aumento di capitale, hanno riconfermato la fiducia diversi e importanti investitori, tra cui anche il calciatore del Cagliari Leonardo Pavoletti. CreationDose ha visto – inoltre – la partecipazione di Yakkyofy, la società di dropshipping. Quest’ultima – che detiene una controllata anche in Cina – ha accolto la sfida di accelerare, insieme a CreationDose, il lancio di nuove soluzioni innovative come gli shop di merchandising per Creator, in grado di offrire la possibilità di monetizzare le proprie community.

Nel 2022 CreationDose si è trasformata in società benefit, in linea con l’idea di perseguire una crescita sostenibile, realizzando diverse campagne a scopo sociale e investendo nel benessere dei propri collaboratori. In linea con questa vision, gli sviluppi futuri e il lancio di nuovi modelli di business perseguiranno anche i temi ESG, al fine di generare un impatto positivo per le nuove generazioni e per il territorio.