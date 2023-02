“Belve” con Francesca Fagnani in prima serata su Rai 2: le anticipazioni

Torna su Rai 2 ogni martedì, questa volta in prima serata, ‘Belve‘, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani

Dopo il grande successo delle passate edizioni, torna su Rai2 dal 21 febbraio ogni martedì questa volta in prima serata, “Belve”, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani.

Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco, accettando le regole del programma: raccontarsi senza filtri, rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice.

Le prime “belve” ospiti di Francesca Fagnani saranno il Presidente del Senato Ignazio La Russa, Wanda Nara, Anna Oxa, che concede a Francesca la prima e unica intervista dopo la sua partecipazione a Sanremo, e Naike Rivelli.

Tra le novità del “format”, che ha decretato il successo delle precedenti edizioni, innanzitutto il numero di interviste che saranno tre per puntata, intervallate da alcuni momenti dedicati alla comicità, affidati alla satira di Ubaldo Pantani e dall’incursione di alcune giovani e talentuose rivelazioni del web.

Tra le new entry, infatti, anche Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, le due ragazze romane che con la loro pagina Instagram “Eterobasiche” danno vita a una strepitosa parodia dei “maschi etero basici”, portando in scena tic e stereotipi delle conversazioni tra uomini su temi quali calcio, quote di genere e Lgbtq+.

Per finire, spazio anche a Cristina Di Tella, la ragazza termolese, star di TikTok, capace di replicare alla perfezione movimenti, smorfie e intonazioni vocali dei personaggi televisivi.

BELVE

La stagione 2022 di “Belve” ha riscosso uno straordinario apprezzamento di pubblico e critica ed è stato tra i programmi più scaricati su RaiPlay e tra i più visti in diretta streaming. Un programma diventato, nel giro di poche settimane, un vero e proprio cult tanto da ispirare le divertenti parodie di Fiorello con “Belvo” e di Vincenzo De Lucia con “Bestie”, per non parlare dei migliaia di meme che hanno inondato i social a ogni puntata.

Eccellenti, infatti, i numeri raggiunti da “Belve” sulle principali piattaforme social: nel corso delle nove puntate andate in onda dal 1° al 23 novembre 2022, “Belve” ha raccolto complessivamente 107 mila interazioni e 1.8 milioni di visualizzazioni di contenuti video su Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Straordinario anche il riscontro su TikTok dove “Belve” è diventato un fenomeno virale: fino a oggi, solo l’hashtag #Belve ha ottenuto più di 101 milioni di visualizzazioni (raddoppiando le visualizzazioni della stagione 2021), e #FrancescaFagnani 83,5 milioni di visualizzazioni. Stesso successo sulla piattaforma Twitter: #Belve è entrato stabilmente in trend topic, posizionandosi sempre ai primi posti durante le messe in onda delle puntate.

Belve è prodotto da RAI – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Ideato e condotto da Francesca Fagnani, e scritto da Fabio Pastrello, Antonio Pascale e Gabriele Paglino, per la regia di Duccio Forzano.

L’appuntamento con Belve è per il 21 febbraio in prima serata su Rai2 per cinque puntate; sempre disponile on demand su RaiPlay.