In prima visione su Rai 4 “Foxtrot Six”: ecco la trama

Il film “Foxtrot Six” in prima visione su Rai 4 per il ciclo “Action Pop”: ecco la trama del thriller fantascientifico indonesiano

È il film dal budget più ricco della storia del cinema indonesiano e, grazie alle coreografie curate dal team della superstar di arti marziali Iko Uwais, assicura un grande spettacolo action. Il thriller fantascientifico diretto da Randy Korompis, “Foxtrot Six”, è proposto in prima visione lunedì 20 febbraio alle 21.20 su Rai 4 per il ciclo “Action Pop”. In un futuro distopico non troppo lontano, il pianeta Terra è al collasso, distrutto dalle guerre e dalle devastazioni dell’uomo che hanno portato a un drammatico stravolgimento climatico.

La conseguente penuria di cibo ha generato una crisi alimentare mondiale che riguarda tutto il genere umano. L’Indonesia è una delle poche nazioni ancora fertili, in grado di soddisfare il fabbisogno del suo popolo, e per questo è diventata una superpotenza che ha attirato l’attenzione di una cellula terroristica cospirazionista, chiamata “Piranas”. Quando i Piranas tenteranno di rovesciare il governo indonesiano, un ex marine e il suo team torneranno in azione per salvare il loro paese. Nel cast Oka Antara, Verdi Solaiman, Chicco Jerikho, Rio Dewanto, Arifin Putra.