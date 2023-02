“Vorrei dirti che” su Rai 2 con Elisa Isoardi a a San Giovanni di Baiano

Nel pomeriggio di Rai 2 “Vorrei dirti che”: Elisa Isoardi farà tappa a San Giovanni di Baiano (PG) per incontrare Greta, giovane scrittrice di 30 anni

Domenica 19 febbraio, alle 15 nuovo appuntamento su Rai2 con “Vorrei dirti che”, il programma che porta Elisa Isoardi in viaggio per tutta l’Italia alla ricerca di storie emozionanti da raccontare. Questa settimana, la Isoardi farà tappa a San Giovanni di Baiano (PG) per incontrare Greta, giovane scrittrice di 30 anni, che da bambina, a causa di un rallentamento della crescita, è stata presa in giro dai suoi compagni di classe.

Crescendo inizia a manifestare dei problemi di salute e a soffrire di tiroide pigra, patologia che però non le viene diagnosticata tempestivamente, costringendola a letto per ben tre mesi. In questa lunga degenza, la vicinanza della madre le è di grandissimo aiuto e le consente di ritrovare un proprio equilibrio. Greta che oggi ha un bellissimo rapporto con sua madre Annalisa vorrebbe però chiederle scusa perché, per starle vicino, ha rinunciato a tante cose, sacrificando anche sé stessa.

In ogni puntata dello show, Elisa Isoardi arriva nella città in cui abita il protagonista della storia: insieme decidono il piatto da preparare, fanno la spesa e, una volta a casa, cucinano il piatto grazie anche all’aiuto di un cuoco, amico di Elisa. Subito dopo, Elisa convoca il destinatario della sorpresa e tutti insieme si accomodano a tavola per condividere il piatto e tornare indietro con i ricordi. In seguito, arriva il momento più sentito, con la lettura della lettera, di ringraziamento o di scuse, che il protagonista della storia ha scritto per il suo caro.