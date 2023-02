“Vertigine” è la nuova canzone di Malecherifarei

È disponibile sulle piattaforme digitali “Vertigine” (Miraloop/Believe) il singolo inedito che anticipa il secondo album di Malecherifarei

“Vertigine” scritto e composto da Michele Maccaferri, è un brano dall’andamento sempre più incalzante che cerca di fondersi con quel sentimento di vertigine capace di arrivare ad essere totalizzante per il corpo e per la mente. Scaturisce dagli abissi più profondi dell’animo umano, dove giacciono paure e passioni. La canzone è legata a doppio nodo al cortometraggio in bianco e nero, che racconta la vertigine come esperienza bifronte. Un volto autodistruttivo e paralizzante, l’altro motivante, fino ad arrivare a un picco di autentica libertà e piena realizzazione di se stessi.

Qui il video: https://youtu.be/M4NLNmBrGtI

Malecherifarei è il progetto musicale di Michele Maccaferri, bolognese classe 1985. Diplomato al liceo classico lascia a pochi esami dalla laurea la facoltà di scienze e politiche ed inizia a lavorare come fotografo. Dopo 10 anni dedicati alle arti visive, di cui 5 passati in Sud America, torna a Bologna definitivamente nel 2016 per dedicarsi alla sua passione più grande, la musica. Il primo disco omonimo, di cui scrive testi, musiche e arrangiamenti originali, viene registrato nel 2018 all’Over Recording di Ferrara con la produzione di Paolo Valli ed esce a gennaio 2020. È un concept album sulla fine di un’importante storia d’amore, che propone un rock senza tempo dalle forti tinte elettriche e cantautorali. Il primo singolo estratto dal disco “Sangue nelle Vene” è entrato in classifica iTunes top 100 e top 10 singoli rock. Un altro singolo, ‘Altomare’ è invece stato selezionato in una playlist della popolare serie Tv spagnola “La Casa de Papel”. Recensito positivamente su numerose testate, purtroppo la promozione live si è interrotta bruscamente dopo i primi live di promozione a febbraio 2020. L’inverno seguente Michele registra a Roma il suo secondo disco, composto da dieci brani di cui è nuovamente autore di testi e musiche originali, prodotto dal maestro Roberto Guarino. Il primo singolo estratto dal secondo album di Malecherifarei “Vertigine” esce con l’etichetta discografica Miraloop il 28 ottobre del 2022.

