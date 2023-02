Previsioni meteo 19 febbraio 2023: tempo stabile da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 19 febbraio 2023: il fine settimana si chiude con tempo stabile grazie all’alta pressione

Condizioni meteo ancora all’insegna della stabilità sull’Italia e anche nella giornata di oggi avremo cieli per lo più soleggiati da Nord a Sud, ma anche nebbie e nubi basse su coste e pianure, in particolar modo in Pianura Padana dove potranno risultare persistenti lungo il corso del Po. Temperature massime che potranno superare i 15°C su molte città italiane di pianura.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS fino a mercoledì non avremo variazioni di rilievo, ad eccezione di un lieve calo delle temperature. Invece dalla metà della settimana, l’Italia potrebbe essere investita da una nuova vasta area depressionaria che porterebbe anche precipitazioni.

Intanto per oggi, domenica 19 febbraio 2023, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni ma con tempo asciutto, deboli piogge solo sula Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con molte nuvole ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma sempre con nubi basse tra Liguria e Triveneto. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro al mattino nuvolosità bassa sulle regioni tirreniche, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio ancora tempo stabile con nuvolosità insistente sui medesimi settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molte nuvole. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile ma con nuvolosità in transito e schiarite. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con nubi sparse e schiarite su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Temperature minime e massime stabili o in calo al Nord e al Centro, in rialzo al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .