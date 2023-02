“Piedone l’africano” su Rai Movie: ecco la trama del film

In prima serata su Rai Movie il film “Piedone l’africano” con Bud Spencer, Enzo Cannavale, Carel Trichardt, Desmond Thompson: ecco la trama

Dopo l’omicidio di un agente speciale sudafricano a Napoli, il commissario Rizzo (Bud Spencer) della sezione narcotici, confidando nelle ultime parole della vittima, parte per Johannesburg per seguire una pista che interseca commercio di diamanti e di droga. Lì trova l’ex brigadiere Caputo, ritiratosi dalla polizia e al servizio come cameriere per un riccone del luogo…

E’ la trama del film “Piedone l’africano” che Rai Movie propone in prima serata domenica 19 febbraio 2023.

Abituato a non portare con sé armi da fuoco, il commissario Rizzo detto “Piedone” riesce sempre a sconfiggere la malavita a suon di sberle. Apparso per la prima volta in “Piedone lo sbirro” (1973), il manesco uomo di legge è protagonista di una tetralogia di grandissimo successo: a “Piedone a Hong Kong”, del 1975, seguono “Piedone l’africano” (1978) e infine “Piedone d’Egitto” (1980).

Nel primo episodio, Bud Spencer ha ancora la voce del suo doppiatore storico, Glauco Onorato, ma dal secondo parla con la sua vera voce. Il successo della serie ha generato anche una parodia con Franco Franchi, “Piedino il questurino”.

Piedone l’africano

di Steno (Italia, 1978)

con Bud Spencer, Enzo Cannavale, Carel Trichardt, Desmond Thompson, Joe Stewardson, Baldwin Dakile