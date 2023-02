“L’Arte della Terra” è la nuova collezione di Malo Cashmere

Malo presenta “L’Arte della Terra”, la collezione PE23. Un omaggio alla creatività, alla trasformazione che forgia, plasma e crea, alla vita stessa che scaturisce dalla materia

Malo, storica maison fiorentina specializzata in maglieria di cashmere, presenta “L’Arte della Terra”, la collezione PE23. Un omaggio alla creatività, alla trasformazione che forgia, plasma e crea, alla vita stessa che scaturisce dalla materia.

Una collezione che si ispira alla trasformazione e modellazione degli elementi, alla pazienza di chi lavora per creare bellezza. Suggestioni che partono dall’Africa, culla dell’umanità da dove ogni cosa ha avuto origine. La terra vista come elemento primario che modellato realizza oggetti di uso quotidiano. Così il cashmere, che proviene dalla capra Hircus in Mongolia, viene filato e tessuto per creare capi da indossare.

Il paziente lavoro di ricerca stilistica sulle origini africane si svela in punti maglia a grana ispirati alle trame delle stuoie dei Masai, corpose ma leggere, ricche e tridimensionali. Trafori a sorpresa, motivi a specchio come ricami tribali creano giochi di luce tra i filati più pregiati in maglioni unisex che rafforzano l’idea di capi genderless. Punti ispirati alle reti dei pescatori del Congo, fettucce in cashmere soffici e piene con motivi piazzati e dettagli calati di grande pregio. Avvolgente suede regala una sensualità sofisticata, riportando alla mente note safari. La canapa nei pull leggeri ricorda le trame di vecchie tele della Namibia sgranate e rustiche e pullover con motivi geometrici si ispirano ai tappeti magrebini.

La palette colori prende ispirazione dall’elemento terra, definendo tonalità che riportano ai paesaggi desertici, al bianco dell’avorio, ai colori degli orizzonti sabbiosi della madre Africa e si polverizzano in cieli rosa e orizzonti blu ottanio. I fucsia, i nuovi rossi e lo zenzero che ricordano i tramonti infuocati di Mombasa nei libri di Karen Blixen.

Tutto avvolto da una rara raffinatezza, lettura contemporanea ma resistente agli urti del tempo. L’artigiano è colui che trasforma la materia, l’argilla in terracotta, la fibra in maglia e le sue ore di lavoro acquisiscono valore man mano che i tempi si diluiscono. Le maestranze di Malo mantengono e preservano la loro antica arte, tramandandola per non perdere una rara ricchezza, totalmente Made in Italy.

“L’Arte della Terra” è una collezione che vive attraverso quella sensibilità che rende un capo un patrimonio personale di chi lo indossa. Come un artigiano modella l’argilla per creare un raffinato vaso, le fibre dei materiali più preziosi sono lavorate dalle esperte maestranze per creare capi senza tempo, dal lusso soffuso tipico di Malo, non ostentato ma sempre sinonimo di cura del dettaglio, classe ed eterna eleganza. L’estetica è coordinata ma pronta a modellarsi su chi sceglie di indossarla. Come materia nelle mani di un abile artigiano, ogni capo si adatta e coesiste con colui che lo indossa, in un’allure autentica e senza tempo.

La Collezione PE23 è sensazione, emozione e ricerca. Un aspetto importante riguarda anche le scelte sostenibili, nei materiali, nei metodi e nei progetti che Malo ha scelto di sostenere.

All’interno della collezione troviamo ricerca, studio e innovazione dei filati, dei materiali e delle lavorazioni:

lo straordinario cashmere light 4 seasons, lavorato su telaio 33 gauge che esegue lavorazioni estremamente leggere per un risultato di alto pregio. Un cashmere leggero da indossare tutto l’anno;

il cashmere vanisé che deriva dall’unione tra le fibre di cashmere e una piccola percentuale di lycra. Questo mix rende il filato più leggero, morbido e delicato, una vera carezza sulla pelle;

i capi integrali, realizzati interamente senza cuciture, i double, iconici per Malo, sinonimo di lusso nella maglieria;

il cotone Makò, di altissimo pregio, si arricchisce in alcuni casi di trafori. Questo tipo di Makò è stato realizzato in semi crepe, un tipo di filato che conferisce quello che si chiama effetto scrivente e dona maggiore definizione e consistenza ai capi;

il cool cotton, un cotone lavorato in vanisé con una piccola percentuale di lycra. Filato progettato e realizzato per favorire l’interscambio termico e garantire un piacevole senso di freschezza e benessere sulla pelle. Questo filato nasce dalla nuova tecnologia di filatura COM4® che garantisce minore pelosità del filato, nessun effetto pilling dopo numerosi lavaggi, superiore resistenza all’abrasione;

il malfilé cotton che ricorda le trame africane delle reti dei pescatori. Questo filato è composto dal 24% di fibre riciclate da pre-consumo ed è certificato GRS (Global Recycle Standard). Il Global Recycle Standard è promosso da Textile Exchange, una delle più importanti organizzazioni no-profit internazionali per lo sviluppo responsabile e sostenibile nel settore tessile. Lo standard riconosce l’importanza del riciclo per la crescita di un modello di produzione e consumo sostenibile, con l’obiettivo di favorire la riduzione del consumo di risorse (materie prime vergini, acqua ed energia) ed aumentare la qualità dei prodotti riciclati;

un nuovo filato: il cashmere-cotone, un blend ideale per le 4 stagioni che si va ad affiancare al cashmere light come proposta seasons-less;

la canapa, fibra naturale dalle straordinarie proprietà termoisolanti, traspiranti e antibatteriche. I tessuti di canapa uniscono alla robustezza la morbidezza, consentendo così di ottenere indumenti particolarmente comodi e confortevoli. La canapa si caratterizza per altre proprietà molto interessanti: riflette i raggi ultravioletti, scherma dai campi elettrostatici, non irrita la pelle perché anallergica e tiene lontano i batteri dalla superficie del nostro corpo perché antisettica. Inoltre, le piantagioni di canapa non necessitano di trattamenti aggressivi con pesticidi, diserbanti o altri prodotti chimici, andando così a ridurre al minimo l’impatto ambientale. La pianta può crescere sino a 4 metri, ha radici robuste che inducono l’ossigenazione del terreno ed è capace di bonificare i terreni inquinati e di arricchirli, aumentandone la produttività, grazie a un forte apporto di azoto. La canapa è inoltre una delle piante più efficienti nel convertire l’anidride carbonica in ossigeno.

Infine, parte del cotone scelto da Malo per la realizzazione dei capi della collezione primavera-estate 2023 sostiene Cotton For Life, un innovativo progetto di Corporate Social Responsability, etico, solidale e sostenibile che promuove la coltivazione biologica di cotone egiziano, realizza una filiera tessile interamente eco-compatibile, socialmente responsabile andando così a incentivare una moda sostenibile.

“L’Arte della Terra” è la terra che diventa un raffinato vaso ma anche quella Terra che crea la vita e che dobbiamo rispettare.