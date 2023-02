Il film “Meander” su Rai 4: ecco la trama

In prima serata su Rai 4 brividi e azione con “Meander”: ecco la trama del film diretto da Mathieu Turi con protagonista Gaia Weiss

Domenica 19 febbraio 2023 alle 21.20 su Rai4, una scarica di adrenalina con il film in prima visione assoluta “Meander”, vincitore del Premio Nocturno Nuove Visioni nell’edizione 2020 del Trieste Science+Fiction Festival.

Diretto da Mathieu Turi e interpretato da una sorprendente Gaia Weiss, Meander racconta la claustrofobica storia di Lisa, ragazza francese negli Stati Uniti reduce da un lutto che l’ha gettata in depressione. Rapita da uno sconosciuto, la ragazza si risveglia in una piccola stanza con le pareti di metallo, imbragata in una tuta aderente e con un bracciale elettronico al polso: è solo il primo di una serie di ambienti mortali e cunicoli che Lisa dovrà attraversare per avere salva la vita.

Rievocando cult del cinema di genere come Cube di Vincenzo Natali, Haze di Shinya Tsukamoto e Saw di James Wan, Meander riesce a trovare una personalissima strada che dona al film originalità e tensione, sfruttando in maniera magistrale lo spazio – esiguo – in cui può muoversi la protagonista.