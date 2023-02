Annapaola Prestia pubblica “Il segno dell’Angelo”

La vita è un dono enorme, il saperla non infinita la rende un capo lavoro da vivere appieno…: Annapaola Prestia lo racconta in “Il segno dell’Angelo”

In una Buenos Aires ricca di colori e contraddizioni, destini umani e immortali si incrociano e le esistenze di tutti i personaggi coinvolti cambiano per sempre, fino all’inatteso finale. Estrella, un an-gelo di quarto livello, decide di abbandonare il Paradiso per tornare sulla Terra e salvare Manuel, il suo «protetto», prima che questi muoia. Ma anche il Demonio scatena il proprio letale segugio, Martin, un mercenario senza pietà, che si mette sulle tracce di Estrella e Manuel. La lotta tra il bene e il male sarà estrema, ma alla fine… Primo classificato come mano-scritto inedito ai concorsi letterari Residenze Gregoriane 2019 e Officine Narrative Carello 2020, ha già ottenuto importanti ricono-scimenti in numerosi premi letterari nazionali.

L’AUTRICE

Annapaola Prestia nasce a Gorizia 40 anni fa, ma il suo amore per la scrittura ha radici molto lontane: ha scritto il suo primo racconto all’età di sei anni, sull’amicizia struggente tra una ninfea e un albero, per protestare contro la ce-mentificazione selvaggia del paesino siciliano da cui ha origine la sua famiglia, e ha proseguito scrivendo in classe romanzi e storie su pirati e donzelle. Nella vita è una psicologa, ma è nel cuore una scrittrice. I suoi primi tre romanzi Caro agli Dei…, Stelle in silenzio e Ewas hanno ricevuto molti premi letterari e riconoscimenti dalla critica e dal pubblico.